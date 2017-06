Boca visitará a Aldosivi el sábado desde las 17.45

Fotos IMPERDIBLE. Boca y Aldosivi se enfrentarán el sábado en el José María Minella de Mar del Plata.

13/06/2017 -

Boca Juniors, el líder del torneo de Primera División, visitará el sábado a Aldosivi, a las 17.45, por la antepenúltima fecha, confirmó ayer la AFA.

Por su parte, el escolta River Plate recibirá el domingo a Racing Club, desde las 17.15.

Todavía falta definirse quiénes serán los árbitros de la fecha, lo cual se conocerá entre hoy y mañana.

Programación

Jueves 15 de junio: a las 21.30, Colón de Santa Fe vs. San Lorenzo de Almagro.

Viernes 16 de junio: a las 17.45, San Martín de San Juan vs. Temperley; a las 19, Huracán vs. Unión de Santa Fe; a las 20, Talleres de Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; a las 21.15, Banfield vs. Rosario Central.

Sábado 17 de junio: a las 14, Arsenal de Sarandí vs. Godoy Cruz de Mendoza; a las 16.15, Estudiantes de La Plata vs. Belgrano de Córdoba; a las 17.15, Atlético de Rafaela vs. Quilmes; a las 17.45, Aldosivi de Mar del Plata vs. Boca Juniors; a las 19.30, Vélez Sarsfield vs. Sarmiento de Junín.

Domingo 18 de junio: a las 14, Newell’s Old Boys de Rosario vs. Lanús; a las 14.45, Patronato de Paraná vs. Tigre; a las 16.15, Independiente vs. Olimpo de Bahía Blanca; a las 17, Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán; a las 17.15, River Plate vs. Racing Club.