Club de Amigos dio la sorpresa ante Olímpico

Fotos DUELO El conjunto de Fernández no dejó pasar sus oportunidades.

13/06/2017 -

Club de Amigos de Fernández dio la sorpresa de la segunda fecha del Torneo Super X y bajó en La Banda al campeón del Iniciación, Olímpico por 26 a 15, jornada que arrojó victorias de Old Lions, Añatuya y Santiago Lawn Tennis. El triunfo de los fernandenses los deja como escoltas en la Zona B, un punto por debajo de Lawn Tennis, que superó como visitante con punto bonus a Sanavirones por 46 a 12.

Por la Zona A, Old Lions quedó venció 52 a 17 a Unse, es líder, en donde regresó a la actividad Alejandro Ávila. Añatuya venció a Santiago Rugby por 30 a 26.

Tras la 2ª fecha así están las posiciones, Zona A: 1) Old Lions 9; 2) Añatuya y Unse 5; 4) Sgo. Rugby 1; 5) Clodomira 0. Próxima fecha: Unse vs. Sgo. Rugby y Clodomira vs. Old Lions. Zona B: 1) Lawn Tennis 10; 2) Club de Amigos 9; 3) Olímpico, Loreto y Sanavirones 0. Próxima cita: Lawn Tennis vs. Olímpico y Loreto vs. Sanavirones.

Por el Torneo Anual de Desarrollo, Fernández RC derrotó a Campo Gallo por 38 a 15 y Dorados superó a Las Termas 45 a 29.