Una noche de clásicos en el estadio Vicente Rosales

13/06/2017 -

La décima fecha del Torneo Anual continuará esta noche con cuatro partidos, entre los que se destacan los clásico entre Olímpico y Quimsa en las categoría Infantiles y Juveniles.

Los dos partidos se jugarán en el estadio Vicente Rosales de la ciudad de La Banda. A las 20.30 se medirán en Infantiles, mientras que a las 22 jugarán en Juveniles. Ariel Mukdsi y Nicolás Carrillo dirigirán ambos encuentros.

En cancha de Normal Banda, el Violeta enfrentará a Jorge Newbery, en Infantiles, desde las 20.15, con el arbitraje de Herrera y Nocco.

Y en Tiro Federal, el Naranja jugará con Belgrano B, en Infantiles y Cadetes, desde las 20.15 y 22, respectivamente. Dirigirán Ángela Barraza y Omar Abdala.

Mañana continuará la fecha con la siguiente programación: Belgrano vs. Lawn Tennis, en Cadetes y Mayores; Nicolás Avellaneda vs. Red Star, en Cadetes y Mayores; Huracán vs. Quimsa, en Infantiles y Juveniles; Tiro Federal vs. Red Star B, en Infantiles.