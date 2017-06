Prosigue el Torneo de Ascenso

13/06/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que lleva el nombre de Esteban "Chichi" Contreras y que organiza la NBA Santiagueña.

El programa es el siguiente: en Estudiantes, Estudiantes Terciarios vs. Doble HH (Nieva y Campos); en Club Huaico Hondo, Huaico Hondo A vs. Premium Gym (Ponce y Cheín); en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Los Dogos (Jorge y Gallardo); en Polideportivo Nº 2, Parque Sur A vs. AM Comunicaciones (Bucci y Salto); en Asociación de Veteranos, Gimnasia Macroffice vs. Amigos del Negro (C. Regatuso y Torres).