Stanic: "El club perdió dinero y prestigio"

Fotos LIDERAZGO. Maxi Stanic fue el emblema de un equipo que podría haber llegado más lejos en la competencia.

13/06/2017 -

Maxi Stanic dio la cara y habló de la eliminación de Olímpico, tras haber jugado a puertas cerradas en su estadio debido a las amenazas que recibió San Martín de Corrientes y que generaron el repudio generalizado en el ambiente del básquet.

El capitán sigue afectado en lo anímico por todo lo ocurrido, pero no tuvo problemas de dar su opinión. "Cuando uno queda eliminado cuesta digerir, la bronca va pasando de a poco. San Martín nos ganó bien y se merece estar en donde está. No hay que buscar excusas, pero habíamos llegado a los playoffs en nuestro mejor momento. Cuando pasó esto el equipo lo sintió. Para el rival no es lo mismo, para los árbitros tampoco y para nosotros también. Jugar de esa manera es muy triste, luchamos todo el año para estar aquí y no lo pudimos disfrutar", comentó en diálogo con Radio Panorama.

"Los tipos que hicieron eso no tienen la cabeza para analizar lo que hicieron. Si la tuvieran no pasan la puerta. Sentimos mucha bronca. Todos esperamos estas instancias, era una oportunidad importante de seguir creciendo, entrar de nuevo a un torneo internacional. El club perdió dinero y su prestigio", agregó el talentoso base armador.

Stanic fue contundente al hablar del perjuicio que le traerá a la institución bandeña.

"El club viene haciendo las cosas bien en la elite del básquet argentino. Y por unos estúpidos se mancha el nombre y le hace perder dinero. A esto sumale la ilusión de los hinchas que quieren ver a su equipo arriba, y más en una zona norte con lo dura que es. Esta era una situación de privilegio", opinó convencido.

El capitán intentó además quitarle dramatismo al deporte y, en particular, a la Liga Nacional. "Esto es un juego, un deporte, es entretenimiento y cuando perdemos ese foco aparecen este tipo de personas que piensan que es una guerra. Hay que bajar a la tierra", indicó.

Por último, se refirió a los incidentes que ocurrieron antes del primer juego en Corrientes y que habrían sido el detonante del escándalo posterior.

"Nosotros no tuvimos ningún tipo de problemas en Corrientes. Es más, nos fuimos caminando al estadio con el asistente y los juveniles. No nos pasó nada. Me contaron que los hinchas de Olímpico la pasaron mal. Pero nosotros no", aseguró el base armador.