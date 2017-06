Consejos para evitar los delitos

13/06/2017 -

Para evitar ser víctimas de arrebatos, los efectivos policiales recomiendan, sobre todo a las mujeres, que "no se utilice el teléfono mientras estén en la vía pública; que las billeteras no se las coloque en los bolsillos traseros; que las carteras sean llevadas desde el lado de la pared, y las bandoleras que se crucen en el cuerpo porque en el intento de robo pueden tirar al piso a la persona, y que se trate siempre de cambiar de recorrido, no ir por el mismo camino para evitar un seguimiento. Además es fundamental no andar solos en altas horas de la noche".

Además, se aconseja tomar una serie de medidas preventivas para transitar con tranquilidad en los cajeros automáticos. Por ello, recomendaron:

* Evitar dar claves personales a extraños al momento de extraer dinero.

* Si desean contar el dinero, realizarlo dentro del lobby del banco

* No divulgar el número de clave personal, ni escribirlo en la tarjeta magnética.

* No digitar la clave personal en presencia de extraños, ni facilitar la tarjeta magnética a terceros.

* En caso de pérdida de la tarjeta magnética, denunciar de inmediato al banco que la otorgó.

* Antes de introducir la tarjeta en los cajeros, fijarse si el espacio donde se la debe colocar, no esté obstruido por algún elemento.