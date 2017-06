13/06/2017 -

E l acto de la deglución normal tiene cuatro fases fundamentales, y la alteración en cualquiera de ellas puede provocar un trastorno de la deglución. 1. Fase oral preparatoria: consiste en la salivación previa a la ingesta. 2. Fase oral voluntaria: comprende la masticación, formación y propulsión del bolo alimentario hasta la faringe. 3. Fase faríngea: el bolo alimentario es impelido desde la faringe hasta atravesar el esfínter esofágico superior (EES). La estimulación de la hipofaringe por el bolo desencadena una serie de acciones coordinadas, que consisten en: cierre velofaríngeo, que evita el paso del alimento a la rinofaringe; apertura del EES; contracción de los músculos constrictores de la faringe; anteriorización y elevación del hueso hioides y de las estructuras de la laringe, que amplía el espacio hipofaríngeo y horizontaliza la epiglotis; cierre glótico (aducción de las cuerdas vocales), pulsión lingual; aclaramiento faríngeo. 4. Fase esofágica: coincidiendo con la estimulación faríngea por el bolo alimentario se produce una relajación refleja sostenida del esfínter esofágico inferior (EEI) y una onda peristáltica descendente en el cuerpo esofágico que propulsará el bolo alimentario hacia el estómago. La deglución disfuncional, antes llamada deglución atípica, es una variante alimentaria causada por ruptura en la coordinación de los movimientos musculares faciales que origina anomalías dentomaxilares y foniátricas. La deglución es una secuencia refleja de contracciones musculares ordenadas, que lleva el bolo alimenticio o los líquidos de la cavidad bucal hasta el estómago. Las formas atípicas de deglución se originan por: • Interposición lingual. En el momento de la deglución el ápice lingual se proyecta hacia adelante, se coloca entre los dientes o empuja la cara interior de los incisivos superiores. Esta interposición lingual origina una mordida abierta. • Interposición del labio inferior y contracción del mentalis. Al deglutir se necesita el cierre anterior de la cavidad bucal, realizado por contacto suave de los labios. Si la distancia anteroposterior entre el maxilar y la mandíbula es grande, no hay posibilidad de que los labios se contacten. Para lograr el cierre, el labio inferior se coloca atrás de los incisivos superiores. Esta interposición del labio inferior hace que el músculo mentalis se contraiga más de lo normal. • Movimientos de cabeza. Estos movimientos, casi siempre con estiramiento de la musculatura anterior del cuello al momento de deglutir, están, en general, asociados a mala masticación. Cuando no se puede formar un bolo alimenticio homogéneo y de tamaño adecuado, el pasaje a través de la orofaringe no se lleva a cabo de manera apropiada. Para facilitar ese pasaje, el paciente echa la cabeza hacia atrás y endereza el tubo digestivo. • Ruidos al tragar. Ocurren porque en el momento de la deglución el sujeto realiza un exceso de fuerza y contracción del dorso lingual contra el paladar. • Residuos después de deglutir. La hipotonía o hipofunción del músculo buccinador (músculo de la mejilla) favorece el almacenamiento de los residuos alimentarios en el vestíbulo de la boca. Causas • Uso prolongado de la mamadera y /o chupete (más de tres años) • Succión de dedos • Onicofagia • Alimentación blanda Tratamiento El profesional encargado del tratamiento de la deglución atípica es la fonoaudióloga especialista en el tema en colaboración con el ortodoncista, llevarán a cabo una serie de ejercicios llamados, ejercicios miofuncionales tendientes a restaurar el equilibrio muscular orofacial, modificar el patrón deglutorio incorrecto e instaurar hábitos masticatorios y respiratorios correctos.