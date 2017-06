Bienes Personales: el que blanqueó debe declarar aunque no llegue al mínimo

Fotos BLANQUEO. La Afip deberá aclarar formalmente cómo realizar la declaración de Bienes Personales, incluidos los que se "sinceraron".

13/06/2017 -

Una fuente de la Afip confirmó que aquéllos que ingresaron al blanqueo deben presentar una declaración de Bienes Personales incluyendo todos los activos que sinceraron, aunque no estén inscriptos en el impuesto ni lleguen al mínimo no imponible del ejercicio 2016.

En el caso de que al año siguiente, o sea en el ejercicio 2017, esos ciudadanos mantengan su condición de no contribuyentes, podrán darse de baja del Impuesto sobre los Bienes Personales en 2018, precisó la fuente.

Por otra parte, todos los que ingresaron al blanqueo y queden inscriptos en el impuesto deberán presentar la declaración de Bienes Personales vía web obligatoriamente de ahora en adelante, según publicó un matutino porteño .

El blanqueo de capitales alcanzó una marca total de u$s 116.800 millones, de los cuales u$s 900 millones fueron inversiones exteriorizadas en el país. El total de la valuación declarada en inmuebles sincerados fue de u$s 21.500 millones.

Federico Costantino, de Auren, y Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores, coincidieron en que este criterio oficial sobre la obligación de presentarse el impuesto para quienes blanquearon aunque no estén inscriptos "no surge de ninguna norma escrita y, en especial, de la ley de Bienes Personales". De todos modos, seguramente la Afip, cuyo administrador federal es Alberto Abad, saldrá a aclararlo formalmente en las próximas horas.