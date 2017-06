"No merecía morir así, era tan buena

13/06/2017 -

Alejado del amontonamiento de la gente, visiblemente quebrado por la tragedia que le tocó vivir, el comandante Mario Frolli repetía una y otra vez a sus allegados lo absurdo del accidente que le quitó a su novia Isabel, con quien tenía una relación de dos años y medio.

Entre lágrimas recordó que ese día había pasado la mañana en una finca donde habían almorzado en familia y más tarde accedieron a la invitación de un amigo, quien les pidió que fueran a conocer su departamento, de calle Libertad.

"Ella no se merecía morir así. Era tan buena. Teníamos proyectos y no sé cómo seguir", manifestó Frolli quien sobre el accidente recordó "cuando miré hacia abajo extendiendo la mano ya no estaba. Bajé desesperado a pedir ayuda, pero ya estaba muerta".