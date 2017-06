Latorre y Jaitt: sexo, videos y escándalos

13/06/2017 -

Aparentaban tener uno de los matrimonios más estables del ambiente local. Sin embargo, parece ser que Diego Latorre no respetaba tal como se creía a su mujer y madre de sus dos hijos, la panelista Yanina Latorre. Es que, el periodista Topo Rizzo dio a conocer, a través de su portal homónimo, polémicos chats e imágenes entre el ex futbolista y la mediática Natacha Jaitt.

"¿Cuándo metemos telo? ¿Ponemos un día 7am?", le habría preguntado la conductora de la radio Mega (FM 98.3) en uno de esos mensajes secretos a su presunto "amante". "Los viernes no trabajo, ¿puede ser a las 7.30 en tu casa?", le habría contestado entonces el ex delantero de la Selección Argentina y a la morocha.

Lo que sigue son conversaciones subidas de tono, fotos íntimas y hasta capturas de pantalla de una cámara de seguridad (aparentamente de la casa de la mediática), en donde se puede ver a quien parecer ser el periodista deportivo de Fox Sports junto a la presentadora radial.

Según lo explicó el propio Rizzo en su portal, las supuestas conversaciones virtuales dan cuenta de un interés desenfrenado del esposo de la panelista por ver a la sexy locutora, Muestra de ello son los horarios de los presuntos encuentros, las mentiras que éste le diría a su mujer y la locación elegida para esas citas: un albergue transitorio conocido por la morocha.

Cabe destacar que Diego y Yanina están juntos desde hace más de 24 años y son padres de dos adolescentes: Lola (16) y Diego (13). Desde siempre, la rubia se mostró como una aguerrida botinera que le era fiel a su marido aunque se permitía fantasear con otros hombres, y por qué no también mujeres.

"Tengo fantasías con Naiara Awada. Me gusta porque va al frente, se hace cargo que le gustan las minas... me divierte, aunque me da miedo decirlo porque tal vez me arrincona!", se despachó meses atrás la panelista en El Show del espectáculo (Radio Urbana) con nada más ni nada menos que Ulises Jaitt, el hermano de Natacha.

Pruebas

Las imágenes que probarían un encuentro clandestino entre Latorre y Jaitt fueron subidas directamente a YouTube. En ellas se ve a un hombre idéntico al ex delantero devenido en comentarista deportivo ingresando al domicilio de Natacha.

Pero eso no es todo. Es que, luego de acomodarse en lo que parece ser el dormitorio de la morocha, también se ve a supuestamente Latorre con el torso al desnudo en la cama de Natasha. ¿Qué sucedió después de ese momento? Por el momento eso no se sabe ya que la grabación termina justo cuando aparentemente comienza la acción.

Cabe destacar que en los chats que se dieron a conocer en las últimas horas, el periodista de Fox Sports le insiste una y otra vez a su presunta amante con fijar el encuentro en su casa. Ante la negativa de ésta, los "amantes" terminan coordinando la cita en un albergue transitorio cercano a la casa de ella.

Imágenes

El portal web Eltoporizzo.com fue el que reveló imágenes y vídeos de la cámara de seguridad del departamento de Natacha, donde se los ve entrando juntos. Además publicó capturas de pantalla de celular donde se puede leer el chat subido de tono que tuvieron mientras planeaban la cita secreta. Las conversaciones datan de marzo y son de un elevado contenido sexual. En las imágenes, el esposo de Yanina luce un gorro con visera, una remera y un morral similares a los que exhibió en varias fotos en su cuenta de Instagram. Por su parte, Jaitt tiene puesto un short y una remera musculosa.