"Infidelidad, qué sé yo, ¿vos me cag...?"

13/06/2017 -

Antes de que estallara el escándalo de infidelidad en la familia Latorre, Diego estuvo de visita en el programa donde su mujer, Yanina, es panelista: Los Ángeles a la mañana. Por aquel entonces, Ángel de Brito estaba de vacaciones, por lo que la botinera se hizo cargo de la conducción del ciclo y decidió traer a su marido para dar a conocer intimidades de la "feliz" pareja. La participación de Latorre en el programa de "El Trece" fue hace más de un mes, pero causó un gran revuelo, ya que el ida y vuelta que mantuvo por aquel entonces con su mujer repercute ahora luego de darse a conocer los mensajes hot que tuvo con Natacha Jaitt.

El ex jugador de Boca hizo una picante pregunta a su esposa, Yanina, al ver que en el zócalo del ciclo se hablaba de infidelidades y separación en el ambiente. "Separación, por ahora, no. Infidelidad, qué se yo, ¿vos me caga...?", arremetió el periodista deportivo.

El periodista deportivo quiso indagar en lo más profundo de su matrimonio, pero a Yanina no le tembló el pulso y respondió: "¿Querés que te lo confiese acá?". Frente a esto, Diego se arrepintió de haber preguntado y disparó: "¡No!, otro día, en la intimidad, ja, ja, ja. Ustedes son muy escondedoras, son muy zorritas. Se hacen las buenitas". Para terminar lo que parecía una divertida charla de pareja, el comentarista manifestó el deseo de que su mujer no lo "engañe" con otro.