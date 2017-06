El ex futbolista no gambeteó nada: "Mi relación con Natacha era superficial"

13/06/2017 -

Primero habló Natacha Jaitt. Luego fue el turno del llanto televisado de Yanina Latorre. Y ahora, el último protagonista del escándalo del mes rompió el silencio. Diego Latorre desmintió ser quien aparece en las imágenes junto a la morocha, aunque reconoció: "Mi relación con Natacha era superficial".

"No tengo nada que decir, que hablen mis abogados sobre esto. Yo no tengo nada que decir", se excusó de inmediato en diálogo con el portal Ciudad. "Todavía no sé lo que van a hacer (sus abogados), ahora estoy yendo a una reunión con ellos y nada. Lo delego todo", sumó el ex futbolista, que alguna vez describió al plantel de Boca que él mismo integraba como "un cabaret".

"Obviamente que si, si en algún momento me entero quién fue y de qué se trata todo esto, porque realmente no tengo nada que ver con todo. Me quiero interiorizar porque me desayuné con esto hoy y un poco me transformó la vida pero estoy con toda la tranquilidad", destacó Latorre.

Luego de insistir en que las conversaciones calientes son falsas, el ex futbolista tuvo que salir al cruce del descargo televisivo que hizo su propia mujer, quien aseguró en el ciclo Los ángeles de la mañana: "Yo no puedo hablar porque no soy la que fui infiel. No lo sé (lo que dijo Yanina), no tengo nada para decir. Con ella está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio, pero sabemos que son las consecuencias de nuestros trabajos", aseguró.