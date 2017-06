Yanina Latorre: "Alguien me está cobrando algo, le mando un besito"

Fotos La panelista intentó mantenerse firme, pero terminó llorando al aire.

13/06/2017 -

Con la aparición de supuestos chats de alto voltaje entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, todos esperaban el descargo de la esposa del comentarista, Yanina Latorre. Si bien en principio se creía que la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" se ausentaría del programa para evitar preguntas sobre el tema, la creadora de la "foto marginal" estuvo presente y sobre el final del programa le dedicó unas palabras al escándalo.

"Que hablen los protagonistas, sé que es un daño hacia mí y me hago cargo. Alguien me está cobrando algo, le mando un besito", dijo intentando mantener la firmeza, pero terminó quebrándose en vivo. "No me busquen porque yo no voy a hablar. Yo no doy la cara porque no hice nada, me toca de refilón", resaltó la mediática esposa del ex jugador de Boca.

"Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas. ‘Entiendo que es un daño hacia mí, les mando un besito. Estoy tranquila, de verdad. No me busquen porque no voy a hablar, hablo cuando hago algo", aseguró Yanina.