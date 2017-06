Dos muertos tras vuelco de micro boliviano en Catamarca

Hoy 06:20 -

Al menos dos muertos y varios heridos graves generó este lunes aquí el vuelco de un colectivo de una empresa boliviana que trasladaba a trabajadores rurales desde San Juan hacia Jujuy.

El incidente se produjo cerca de las 19, en la cuesta del Totoral, que une Catamarca con el norte del país.

De acuerdo a los primeros datos brindados por personal de la policía provincial, el accidente se desencadenó cuando el micro, de la empresa “Río San Juan de Oro”, oriunda de Bolivia, volcó a la altura de la localidad de La Viña, en la cuesta del Totoral.

El micro, que iba completo, llevaba a unas 30 personas, entre adultos y niños, que habían salido desde San Juan rumbo a La Quiaca, en Jujuy. Los pasajeros serían trabajadores “golondrinas”, que viajaban con sus respectivas familias.

Debido al problema de comunicación que existe en el lugar del accidente, ya que en la zona no hay señal para telefonía celular, no se conoce con exactitud la cantidad de personas que resultaron heridas, pero personal de la Policía comunicó que pasadas las 20.30 ingresaron dos hombres en grave estado al Hospital San Juan Bautista de la capital provincial y una cantidad no precisada de niños y adultos eran trasladados a sanatorios privados y al Hospital de Niños “Eva Perón”.

Por los medios de comunicación radiales las autoridades de los hospitales de San Fernando del Valle de Catamarca pidieron al personal médico y de enfermería que se encuentra de franco que se presentaran a colaborar con la asistencia, debido a la cantidad de heridos.

La Cuesta del Totoral se encuentra en la Ruta Nacional 38, y une Catamarca con Tucumán.