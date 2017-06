Fotos ¿Por qué se cree que el martes 13 es de mala suerte?

Seguro has escuchado que los martes 13 son de mala suerte, por lo que no debes comprometerte, pedir dinero, apostar, u otras cosas que requieran suerte, pues no estará a tu favor este día, pero ¿por qué?

Se dice que el 13 es de mala suerte porque habían 13 personas en la Última Cena de Jesucristo, en la Cábala Judía hay 13 espíritus malos, en el Apocalipsis, el anticristo llega al capítulo 13 y en el Tarot, el 13 representa la muerte...

Por otro lado, el martes, según la mitología griega, Marte es el dios de la guerra, por lo que el martes, que es el día consagrado a Marte (Martes deriva del latín Martis), está regido por la destrucción, la sangre y la violencia.

El refranero español vincula igualmente el martes a la mala suerte en su dicho: "En martes, ni te cases, ni te embarques". Además, ante los malos augurios del número, muchos hoteles evitan la habitación 13 y varias aerolíneas no tienen fila 13 en sus aviones.

Entonces, si unes el MARTES (guerra y muerte) con el 13 (mal augurio) tienes un día que te pondrá los pelos de punta si eres supersticioso, aunque no hay ningún fundamento científico ni nada por el estilo.

Esta fecha está marcada de símbolos y creencias, pero lo cierto es que un día como hoy puede ser signo de buena o mala suerte, dependiendo de las supersticiones de cada persona. Aunque parezca sorprendente, hay quienes se lo han tomado al revés; dentro de sus creencias, lo consideran como un día de buena suerte. Son reflejo de ello las apuestas de muchos jugadores, que llegan a apostar a tan odiado número en los juegos de azar. Así que fuera mitos, y ¡feliz martes 13!