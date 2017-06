Fotos Natacha Jaitt: "Primera vez que me meto con un hombre casado"

Hoy 12:53 -

Yanina Latorre (47), Diego Latorre (47) y Natacha Jaitt (41) son los protagonistas de un nuevo escándalo. En las redes sociales se filtraron presuntos chats entre el periodista deportivo y la conductora radial en los que estarían coordinando un encuentro íntimo. Además, apareció un video en el que se ve a un hombre (supuestamente el marido de Yanina) ingresando al edificio donde vive Natacha.

Te puede interesar: "Latorre y Jaitt: sexo, videos y escándalos "

En una entrevista con el periodista Fernando Prensa, la actriz habló del gran revuelo que se armó en los medios: "Estoy en shock. No me lo esperaba esto". Luego, agregó: "Esto yo no quería hacerlo público porque es un tema personal, donde hay una familia, y es la primera vez que me meto con alguien casado. No lo sé manejar".

En su programa radial El ascensor, dio detalles sobre el robo de su iPad, del cual habrían sacado las capturas de los supuestos mensajes con el ex futbolista y también el video. "Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado. No pude borrar y cambiar contraseñas. Llegué a casa, me acosté a dormir".

"Cuando me levanté -continuó Jaitt-, me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto. Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho".

Además, la conductora de Mega 98.3 señaló: "Lamento, Diego (Latorre), que no me hayas llamado. Lamento, Topo Rizzo (periodista que dio a conocer los chats), que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso, para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó".

"Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar, pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego", reconoció Jaitt. Luego, manifestó: "Si me pagan, hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara".

En diálogo con Teleshow, Diego Latorre también se refirió a este escándalo: "No tengo nada que decir, solamente que el tema lo está llevando adelante Mauricio D'Alessandro y su mujer, Mariana Gallego. Yo me desmarco porque no tengo nada que ver, no entiendo lo que ha sucedido. Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio".

Por su parte, Yanina hizo un breve descargo en el ciclo Los ángeles de la mañana: "Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas". Luego, siguió con la ironía que la caracteriza: "Entiendo que es un daño hacia mí, les mando un besito. Estoy tranquila, de verdad. No me busquen porque no voy a hablar, hablo cuando hago algo"