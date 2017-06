Allende: "Pinchamos a los delanteros de Estudiantes con agujas"

Fotos Federico Allende.

Días atrás, Sport Club Pacífico de General Alvear, de Mendoza, le ganó a Estudiantes de La Plata por 3 a 2 y logró el pasaje a la siguiente ronda de la Copa Argentina. Un defensor del conjunto mendocino, confesó haber utilizado agujas para incomodar a los delanteros del “Pincha”.

“Tuve que acudir al grupo viejo, la gran Bilardo”, reconoció Federico Allende. Cuando le preguntaron si se refería a un bidón, contestó: “¡No, qué bidón! Aguja. A Otero lo maté... ¿Pero qué querés que haga?”.

“Esto es para vivos. Teníamos que ensuciar el partido y pinchaba con agujas a los delanteros de Estudiantes. Sabemos que el jugador de Primera no le gusta el roce, que le hagas tiempo, que le juegues sucio. El fútbol es así. Pobre negro, me debe haber odiado”, remarcó.

Por su parte, Otero admitió lo sucedido: “Cuatro veces me dieron. Me cambiaba de punta porque me pinchaba a cada rato. Le avisé al referí y no me dio bola. Al línea le dije y sólo se reía. Se lo tomaron a juego, pensaron que todo era mentira. Me pinchaba en la espalda”.