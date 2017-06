Fotos Caso Ciccone: rechazan planteo de Boudou.

13/06/2017 -

BUENOS AIRES.- El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou podría sentarse en el banquillo de los acusados por la causa Ciccone mucho antes de lo esperado. Casi en tiempo récord. El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy un planteo de su defensa para que la causa pase a otro tribunal oral. Y no hizo lugar a una presentación de su socio, José María Núñez Carmona, que pedía la nulidad de la elevación a juicio.



Así, quedó a un paso de fijar la fecha para el debate oral. Cerca del vicepresidente no descartan que el juicio arranque antes de las elecciones. Es una imagen clave para el Gobierno en plena campaña.

Te recomendamos: Echaron a Amado Boudou de la ANSES

El TOF 4, integrado por Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñíguez, rechazó hoy in limine una declinatoria de competencia presentada por el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, para que la causa Ciccone pase al TOF 1, donde el vicepresidente está siendo juzgado por las irregularidades en la transferencia de un automóvil suyo.

Ante la posibilidad de que sea condenado en ambos procesos, la defensa de Boudou pretendía que fuera un solo tribunal "el que analice la cuestión en pos de una más adecuada y justa individualización de las penas que correspondería imponer".

Sin embargo, los jueces rechazaron el planteo. "Tal como ha señalado la Cámara Federal de Casación Penal, "la acumulación de causas por conexidad subjetiva – art. 46 C.P.P.N.- sólo resulta procedente durante la etapa de instrucción y hasta fijada la audiencia de debate", dice el documento.

En otra resolución, los mismos jueces rechazaron un pedido de nulidad de la defensa de Núñez Carmona sobre la resolución que ordenó la elevación a juicio.



El abogado Matías Molinero había planteado la nulidad argumentando que el TOF 4 "no ha analizado el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción, circunstancia que importa una flagrante violación a la garantía del debido proceso y se traduce a su entender en una violación a la garantía de defensa en juicio".