CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Junio 2017

A LAS 23.00 EL SULTÁN

14/06/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAlA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

22.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PUNTO LÍMITE

19.30 TICKET AL SHOW

20.30 SANTIAGO GOLF TOUR

21.00 MUSICALES

21.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. HINDU (FEM.)

23.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

08.55 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES

10.32 SEÑALES

12.35 UN JUEGO VS EL DESTINO

15.09 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

17.51 EL QUINTO ELEMENTO

20.22 DESPIERTO

22.00 DIAMANTE DE SANGRE

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 MARY POPPINS

10.42 EL CHICO DE LA BURBUJA

12.11 ALF (TEMPORADA 3)

12.37 NO ME OLVIDES

14.38 EL FANÁTICO

16.47 CON AIR

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

23.45 LA PANTERA ROSA

TNT

07.04 LADRONA DE IDENTIDADES

08.59 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

11.48 MAMMA MIA!

13.48 MI VILLANO FAVORITO

15.30 LA ESTAFA MAESTRA

17.31 EL CÓDIGO DA VINCI

20.12 GRAVEDAD

22.00 6 BALAS

00.11 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

CINECANAL

09.00 NIHM, EL RATONCITO VALIENTE

10.15 SCRUFF EN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

11.40 EL ABISMO

14.10 UN FUNERAL DE MUERTE

15.50 LA FIEBRE DEL MISSISSIPPI

17.50 MOULIN ROUGE, AMOR EN ROJO

20.00 NAVIDAD CON LOS COOPER

22.00 SÍGUEME EL ROLLO

SPACE

07.12 BLANCO INVISIBLE

09.30 SEMI-PRO

11.12 LA TIERRA PERDIDA

13.04 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

15.25 RED TAILS

17.47 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

20.18 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.00 MÁS NEGRO QUE LA NOCHE

SONY

07.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

08.00 SEINFELD

10.00 2012

13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

14.00 BLACK-ISH

15.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

A DÓNDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 17, CELEBRAN EL DÍA DEL PADRE CON UNA FIESTA RETRO, JUNTO AL DJ. COLO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA HOY, A LAS 20, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOS PITUFOS 3”.

+HASTA HOY, A LAS 22, SE PROYECTARÁ EL FILME “EL CANDIDATO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.

LA CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

AVENTURA (+ 16 años)

HOY-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D): FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años) -19:10 (cast) 21:50

HOY-19:10 (cast) 21:50 (Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13 años)

HOY-16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40 hs (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

AVENTURA (+ 16 años)

HOY- 20:15 (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

HOY- 22:50 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:00 (cast) 18:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

MUJER MARAVILLA (2D): FANTASIA (+ 13 años)

HOY 20:00 (Cast) 22:10 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HOY 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30 (TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES Apta Todo Público CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIERCOLES $60

LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

 
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