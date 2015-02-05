CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Junio 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
14/06/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
01.00 NOTICAMPI
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAlA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
22.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PUNTO LÍMITE
19.30 TICKET AL SHOW
20.30 SANTIAGO GOLF TOUR
21.00 MUSICALES
21.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. HINDU (FEM.)
23.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
08.55 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES
10.32 SEÑALES
12.35 UN JUEGO VS EL DESTINO
15.09 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
17.51 EL QUINTO ELEMENTO
20.22 DESPIERTO
22.00 DIAMANTE DE SANGRE
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 MARY POPPINS
10.42 EL CHICO DE LA BURBUJA
12.11 ALF (TEMPORADA 3)
12.37 NO ME OLVIDES
14.38 EL FANÁTICO
16.47 CON AIR
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 EL CAMINO DE LOS SUEÑOS
23.45 LA PANTERA ROSA
TNT
07.04 LADRONA DE IDENTIDADES
08.59 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
11.48 MAMMA MIA!
13.48 MI VILLANO FAVORITO
15.30 LA ESTAFA MAESTRA
17.31 EL CÓDIGO DA VINCI
20.12 GRAVEDAD
22.00 6 BALAS
00.11 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
CINECANAL
09.00 NIHM, EL RATONCITO VALIENTE
10.15 SCRUFF EN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
11.40 EL ABISMO
14.10 UN FUNERAL DE MUERTE
15.50 LA FIEBRE DEL MISSISSIPPI
17.50 MOULIN ROUGE, AMOR EN ROJO
20.00 NAVIDAD CON LOS COOPER
22.00 SÍGUEME EL ROLLO
SPACE
07.12 BLANCO INVISIBLE
09.30 SEMI-PRO
11.12 LA TIERRA PERDIDA
13.04 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
15.25 RED TAILS
17.47 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
20.18 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
23.00 MÁS NEGRO QUE LA NOCHE
SONY
07.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
08.00 SEINFELD
10.00 2012
13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
14.00 BLACK-ISH
15.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
A DÓNDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 17, CELEBRAN EL DÍA DEL PADRE CON UNA FIESTA RETRO, JUNTO AL DJ. COLO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA HOY, A LAS 20, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOS PITUFOS 3”.
+HASTA HOY, A LAS 22, SE PROYECTARÁ EL FILME “EL CANDIDATO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.
LA CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
AVENTURA (+ 16 años)
HOY-16:35 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D): FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años) -19:10 (cast) 21:50
HOY-19:10 (cast) 21:50 (Subt)
LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13 años)
HOY-16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40 hs (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
AVENTURA (+ 16 años)
HOY- 20:15 (Cast)
COLOSSAL (2D):
COMEDIA (+ 13 años)
HOY- 22:50 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:00 (cast) 18:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
HOY- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
MUJER MARAVILLA (2D): FANTASIA (+ 13 años)
HOY 20:00 (Cast) 22:10 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HOY 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30 (TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES Apta Todo Público CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIERCOLES $60
LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)