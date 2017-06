Los santiagueños debutaron con todo

14/06/2017 - El Regional Juvenil del NOA dio el pasado fin de semana su primer paso en Salta y con la presencia de los tres equipos santiagueños, que se impusieron en los tres partidos de M16 y también obtuvieron victorias en M17 a través de Santiago Lawn Tennis y en M19 por medio de Old Lions. En esta oportunidad, los tres se presentaron en la provincia de Salta y en la fecha que viene, lo harán en condición de local, por primera vez en la temporada del rugby juvenil. En este sentido, los resultados de la primera fecha fueron los siguientes. M15: Tigres 21 - Santiago Lawn Tennis Club 10; Universitario 51 - Santiago Rugby 20; Tiro Federal 35 - Old Lions 26. M16: Tigres 5 - Lawn Tennis 25; Universitario 17 - Santiago Rugby 36; Tiro Federal 14 - Old Lions 31. M17: Tigres 29 - Santiago Lawn Tennis Club 33; Universitario 50 - Santiago Rugby 17; Tiro Federal 14 - Old Lions 14. Más resultados M19: Tigres 41 - Santiago Lawn Tennis Club 14; Universitario 26 - Santiago Rugby 21; Tiro Federal 21 - Old Lions 36. De esta manera, los chicos santiagueños volvieron al ruedo, tras varios meses de inactividad. Este certamen promete ser muy importante, ya que los juveniles de los clubes santiagueños, salteños y jujeños podrán tener rodaje en una competencia regional de nivel, tras el alejamiento de Tucumán de la competencia. Estas tres provincias, decidieron continuar con este proyecto de los juveniles, en una decisión muy importante para el crecimiento de los más chicos. Tucumán juega de manera interna con sus formativas y por ello, Santiago, Salta y Jujuy buscarán seguir unidos para el futuro de sus valores más jóvenes. l