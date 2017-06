La Súper Liga Infantil congregará a muchos chicos en el predio de UPCN

14/06/2017 - El próximo sábado se jugará la novena fecha de la Súper Liga de Santiago del Estero, en el marco de su Torneo Apertura auspiciada por la Secretaria de Gobierno Municipalidad de la Capital 2017. Cabe destacar que este certamen de fútbol infantil, se desarrolla cada sábado en el predio de UPCN, que se prepara siempre para recibir a una gran cantidad de niños, de las diferentes escuelas que son parte de esta importante cita. Este es el programa en detalle de lo que será la jornada sabatina a puro fútbol. Categoría 2003/04: Escuela Los Kukys vs. Escuela Unión Solís (9.30); Escuela Los Quiroga vs. Escuela Orlando Leiva (10.15); Escuela Atlético Forres vs. Escuela La Loma (10.55); Escuela Estrella del Norte vs. Escuela del Norte E. Oliva (11.35); Escuela Café Rodríguez vs. Escuela Primera Junta (12.15) y Escuela El Potrerito vs. Escuela Pablo VI (12.45). Categoría 2005/06. Escuela Orlando Leiva vs. Escuela El Potrerito (9.30); Escuela Unión Solís vs. Escuela del Norte E. Oliva (10.15); Escuela Atlético Forres vs. Escuela Los Kukys (10.55); Escuela Café Rodríguez vs. Escuela Pablo VI (11.35); Escuela Los Quiroga vs. Escuela La Loma (12.15) Categoría 2007/08. Escuela Estrella Del Norte vs. Escuela del Norte E. Oliva (9.30); Escuela Los Quiroga vs. Escuela Orlando Leiva (10.15); Escuela Atlético Forres vs. Escuela La Loma (10.55); Escuela Café Rodríguez vs. Escuela Primera Junta (11.35); Escuela Los Kukys vs. Escuela Unión Solís (12.15); Escuela Pablo VI vs. Escuela Kukys ‘B’ (12.45). Categoría 2009/10. Escuela Los Quiroga vs. Escuela La Loma (10); Escuela Pablo VI vs. Escuela del Norte E. Oliva (10.35); Escuela Café Rodríguez vs. Escuela Unión Solís (11.05); Escuela Orlando Leiva vs. Escuela Estrella de Norte (11.35); Escuela Potrerito vs. Escuela Atlético Forres (12.05); Escuela Club Estudiantes vs. Escuela Atlético Forres (a partir de las 12.30). Inicio Este campeonato denominado la Súper Liga Infantil, comenzó a disputarse este año y cuenta con la organización de Ernesto Oliva, director de la escuela de fútbol Infantil del Norte. Cada sábado, este certamen congrega a una gran cantidad de niños, en uno de los complejos más moderno y novedoso de Santiago del Estero, como lo es el predio de UPCN, donde se desarrollan de manera íntegra todas las jornadas del mismo. Se viene otra jornada a puro fútbol en esta gran Súper Liga Infantil, con duelos destacados en los diferentes horarios.l