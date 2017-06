El Torneo Apertura continuará entre domingo y martes

Hoy 23:02 - La Liga de Fútbol Infantil (Lifi) programó la próxima fecha de su Torneo Apertura, la duodécima, entre domingo 18 y martes 20 de junio. Es que al celebrarse el 18 el Día del Padre, algunas escuelas pidieron jugar el martes, aprovechando el feriado del Día de la Bandera. El programa de la fecha es el siguiente: Ferroviaritos vs. Estrella del Sur, Golcito vs. Unión Santiago, Jorge Donis vs. Sarmiento, Luis Valoy vs. Güemes y Santiago Lawn Tennis Club vs. Niños Unidos. Estará libre en esta oportunidad Comercio. En tanto, el domingo pasado se jugó la undécima fecha, que tuvo estos resultados: Categoría 2004: Tricolor 0, Donis 3; Sarmiento 1, Valoy 1; Niños Unidos 0, Estrella Roja 3; Galguitos 1, Ferroviaritos 0; Güemes 2, Lawn Tennis 0 y Estrella del Sur 5, Golcito 0. Categoría 2005: Tricolor 1, Donis 3; Sarmiento 1, Valoy 0; Niños Unidos 0, Estrella Roja 3; Galguitos 3, Ferroviaritos 1; Güemes 2, Lawn Tennis 1 y Estrella del Sur 2, Golcito 2. Categoría 2006: Tricolor 0, Donis 0; Sarmiento 1, Valoy 0; Niños Unidos 1, Estrella Roja 0; Galguitos 3, Ferroviaritos 3; Güemes 1, Lawn Tennis 0 y Estrella del Sur 2, Golcito 2. Categoría 2007: Tricolor 0, Donis 6; Sarmiento 1, Valoy 0; Niños Unidos 1, Estrella Roja 2; Galguitos 0, Ferroviaritos 1; Güemes 1, Lawn Tennis 0 y Estrella del Sur 3, Golcito 1. Categoría 2008: Tricolor 0, Donis 7; Sarmiento 0, Valoy 0; Niños Unidos 1, Estrella Roja 1; Galguitos 1, Ferroviaritos 1; Güemes 3, Lawn Tennis 0 y Estrella del Sur 2, Golcito 2.