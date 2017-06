Ya están definidos los cruces de playoffs de la categoría Preinfantiles

Hoy 23:04 - Tras la disputa de la última fecha de la regular, este fin de semana arrancarán los playoffs de la categoría Preinfantiles del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, que hace disputar la Comisión Provincial de Minibásquet. Los playoffs se jugarán al mejor de tres partidos, con ventaja deportiva para los que se clasificaron del primero al cuarto puesto en cada zona: Campeonato y Promocional. Por la Zona Campeonato, los cruces quedaron de la siguiente manera: Quimsa vs. Red Star, Olímpico vs. Nicolás Avellaneda, Independiente vs. Sportivo Colón y Normal Banda vs. Juventud. Por la Zona Promocional quedaron los siguientes emparejamientos: Atamisqui BBC vs. Lawn Tennis, Huracán vs. Jorge Newbery, Villa Mercedes vs. Belgrano y Tiro Federal vs. Contadores. Resultados El pasado fin de semana se jugó la decimoquinta fecha, que arrojó los siguientes resultados: Villa Mercedes 18, Huracán 43; Juventud BBC 52, Red Star 55; Nicolás Avellaneda 16, Olímpico 53; Contadores BBC 21, Tiro Federal 17; Sportivo Colón 28, Normal Banda 38; Jorge Newbery 20, Belgrano 0; Quimsa 50, Lawn Tennis 9; Atamisqui BBC 32, Independiente 64. Con estos resultados, las posiciones finales de la fase regular quedaron de la siguiente manera: Quimsa y Olímpico 29 puntos; Independiente BBC 28; Normal Banda 27; Juventud BBC y Sportivo Colón 25; Nicolás Avellaneda y Red Star 23; Atamisqui BBC y Huracán 21; Villa Mercedes 20; Tiro Federal, Contadores y Belgrano 18; Jorge Newbery y Lawn Tennis 17. El torneo también incluye a las categorías Premini y Mini, que tienen un carácter formativo y no se lleva score ni tabla de posiciones. Los chicos de estas categorías se están empezando a familiarizar con los fundamentos de este deporte y recién cuando cumplan los 13 años empezarán a competir en Preinfantiles. l