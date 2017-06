Independiente BBC mostró su jerarquía ante Sportivo Colón en Cadetes

Hoy 23:04 - Independiente BBC venció a Sportivo Colón por 72 a 35, en calidad de visitante, y se afianza como uno de los candidatos de la categoría Cadetes. El partido se jugó la noche del lunes, en el marco de la décima fecha del Torneo Anual que organiza la Asociación Capitalina de Básquet. El equipo de Gustavo Gómez mostró la jerarquía de sus principales jugadores, entre los que se pueden mencionar a Corvalán, Lastra, Escalada, Nieto y Jalil. El azulgrana dependió de la inspiración de Corvalán. A continuación, se enfrentaron en Mayores y el triunfo fue para Sportivo Colón, que se impuso por 72 a 63. La noche del lunes, Red Star celebró por partida doble frente a Nicolás Avellaneda, en calidad de visitante. En el primer turno, el equipo de calle Rivadavia se impuso en Infantiles por 72 a 68, mientras que en Juveniles ganó 92 a 82. El partido de Cadetes entre Jorge Newbery y Villa Constantina no se disputó, debido a que el equipo visitante no se presentó a jugar. Fue la única mancha que tuvo la primera jornada de la décima fecha del campeonato, que está ingresando en la etapa de las definiciones. Para esta noche Esta noche continuará la décima fecha con partidos de Infantiles, Cadetes y Juveniles, a los que se suman dos de Mayores, que también incluye a chicos de las divisiones inferiores. La programación para esta noche es la siguiente: Belgrano vs. Lawn Tennis, en Cadetes y Mayores (A. D’Anna y Montoya); Nicolás Avellaneda vs. Red Star, en Cadetes y Mayores (Carrillo y S. Barraza); Huracán vs. Quimsa, en Infantiles (Páez y Sánchez) y Juveniles (Páez y A. Barraza); Tiro Federal vs. Red Star B, en Infantiles (Alcorta y Leguizamón). Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.