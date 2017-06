Fotos Frente Cambiemos

14/06/2017 -

Descartada la integración de Libres del Sur a este espacio, el Frente Cambiemos se conformará con los partidos UCR y PRO, que tendrá como adherente a la Coalición Cívica (no tiene personería de distrito), para participar de las Paso. Cuando se preveía que el primero de la lista de precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos fuera el intendente de Pinto, Emilio Rached; surgió que el PRO local llevará a Rodrigo Posse, presidente del partido y concejal capitalino, en una lista que competirá en las Paso con el radicalismo orgánico, tal como ocurriera en 2015. A este escenario, hay que sumar que la lista Renovar, del radical Oscar Céspedes, afirma tener los avales de afiliados para competir con el radicalismo orgánico que tiene como referentes a Rached y Marcelo Lugones, diputado provincial. Con relación a las elecciones provinciales, hay un consenso mayoritario, casi un 99% cerrado, para que Marcelo Lugones sea el candidato a gobernador por Cambiemos. El mismo Lugones recibió la propuesta del secretario del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, contó el legislador provincial a este medio. También rescató que la condición que pidió es que su vicegobernador tenga un perfil de fuerte compromiso social y que no sea necesario "instalarlo" ya que no hay tiempo ni recursos. Es decir, que sea una persona conocida en la provincia. Al parecer, hay tres nombres en danza