Nardi desmintió que haya cuestionado a Bilardo

14/06/2017 -

El entrenador interino de Estudiantes, Lucas Nardi, aclaró anoche que "no manejaba mi cuenta de Twitter, lo hacían mis representantes y ya le pedí disculpas a Bilardo (Carlos)", en referencia a tuits en los que aparece agraviando al ex técnico del seleccionado argentino, uno de los símbolos de la entidad platense. Las publicaciones en la cuenta de Twitter de Nardi generaron el repudio de los simpatizantes de Estudiantes y más de un centenar de hinchas de distintas agrupaciones y filiales se concentraron en la sede del club para demostrar su enojo, aunque sin generar disturbios.

"Pido disculpas si se generó algo malo que no busqué, estuve toda la tarde muy mal y mi tranquilidad es que los jugadores y los dirigentes me creen. La cuenta yo no la manejaba, lo hacían mis representantes. No la controlaba". Y explicó que "si estuviera al tanto lo hubiera borrado, no soy tan boludo. Fue mi primer día de trabajo y la pasé mal".