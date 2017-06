Allende negó usar alfileres ante Estudiantes

14/06/2017 -

El defensor de Pacífico de General Alvear, Federico Allende, negó anoche que en el partido ante Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina haya utilizado agujas para pinchar al jugador del equipo platense, Juan Otero, y aclaró que si bien así lo había manifestado antes a una emisora cordobesa, lo dijo "con humor, porque fue una broma".

El futbolista había manifestado en primer término que "te lo juro, usé agujas", y agregó: "pobre Otero, lo maté. Sabíamos que teníamos que ensuciar el partido. El negro me debe haber odiado, pero el fútbol es así". Más tarde, el propio delantero del equipo platense reconoció públicamente la repudiable acción antideportiva.

Esta situación se tradujo luego en las redes sociales y en distintos medios periodísticos, tras lo cual Allende salió a aclarar que estaba "muy caliente. Pero tengo la tranquilidad de que las cosas no fueron así. Lo dije con humor y el que me conoce sabe que soy así".

En declaraciones a medios de la capital mendocina, Allende comentó que le dijo a Otero "que tenía agujas, pero lo pinchaba con las uñas, lo molestaba. Pero no le hice nada y creo que les ganamos muy bien".

"Ellos tienen que ver los errores que cometieron y no algo que no existió. Ensucian a una persona que no conocen. Soy consciente de que no fui vivo declarando. Yo lo dije, pero no lo hice. Eso es lo que quiero que entiendan", remarcó.

Finalmente Allende aclaró que "no tenía nada en la mano. En el club me conocen y saben que jamás hice cosas así. No medí que estaba en una radio. No le di trascendencia. Me siento completamente arrepentido porque no medí el entorno en el que me estaba moviendo", concluyó.