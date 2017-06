"La condición general es que no cobren más de $20 mil" para no suspender pensiones por invalidez

Fotos CASO POR CASO. Larsen indicó que situaciones de beneficiarios que posean un auto, por ejemplo, se estudiarán en forma particular.

14/06/2017 -

El titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Santiago del Estero, Federico Larsen, sostuvo respecto de las pensiones no contributivas por invalidez que "no se están dando de baja, se están suspendiendo hasta que las personas completen la documentación requerida".

El funcionario del Gobierno nacional se refirió así a la polémica que suscitó la decisión de Desarrollo Social de cortar el pago de pensiones por invalidez. Larsen insistió en que "no están dadas de baja. En cuanto puedan cumplir con los requisitos se les dará de alta o bien se las dará de baja definitivamente", señaló.

En este sentido, subrayó que el requisito principal para que no sea dada de baja es que "en el grupo familiar el cónyuge no cobre un salario superior a 3 sueldos, que no cobre más de $20 mil es la condición general, aunque por supuesto cada caso en particular se puede rever porque ésta es una condición general".

Por otra parte, al ser consultado sobre el requisito contemplado como de exclusión del régimen si el beneficiario tuviera un auto, aún cuando fuera para movilidad de la persona discapacitada, señaló que "eso es un caso más complejo y hay que ver caso por caso. Hay que ver cómo se ha adquirido ese auto, qué necesidad se tiene del uso de ese auto, es más caso por caso".

Sobre otra de las causales de exclusión, respecto de si un discapacitado que percibe ese beneficio de poco más de $4.000 tuviera un cónyuge que cobra la jubilación mínima quedaría excluído, negó esta posibilidad. Indicó que "no es así, sino siempre y cuando cobre más de 3 salarios mínimos, más de $20 mil, esa es la condición principal, por supuesto cada caso en particular se puede ver, esa es una condición general".