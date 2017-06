La sexta fecha comenzará el viernes en el Dr. Israel Parnás

14/06/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet confirmó que el viernes arrancará la sexta fecha de la Copa UPCN de básquet femenino, con el partido entre Independiente BBC y Quimsa.

El partido se jugará en el estadio Dr. Israel Parnás, desde las 22.

El sábado se completará la fecha con tres partidos: desde las 15, Olímpico vs. Villa Constantina B; 16, Jorge Newbery vs. Villa Constantina A; 18, Belgrano vs. Nicolás Avellaneda. Estará libre Sportivo Colón.

Las posiciones del campeonato son las siguientes: Quimsa y Sportivo Colón 9 puntos; Nicolás Avellaneda, Villa Constantina A, Villa Constantina B y Jorge Newbery 6; Olímpico, Independiente y Belgrano 5.