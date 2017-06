Facundo Juárez quiere revancha

Fotos DETERMINANTE. "Facu" es uno de los jugadores más regulares del plantel que dirige Arnaldo Sialle. Su velocidad y frescura marcan diferencias.

Mitre no pudo lograr el primer ascenso a la B Nacional, pero pone todas las fichas en el segundo. Y el viernes, desde las 21.30, intentará dar el primer paso firme en Chaco, cuando visite a Sarmiento, por la ida de la quinta etapa.

Facundo Juárez, delantero aurinegro, tuvo un mano a mano con EL LIBERAL tras la práctica de ayer.

El parate tan prolongado, ¿los beneficia o los perjudica?

Nos beneficia porque este tiempo nos ha servido para adaptar a los refuerzos. Si bien el "Negro" Toloza ya estaba con nosotros hace un par de meses, más que nada nos sirvió para adaptarlo a Rodrigo (Castro) que ha llegado en estos días y lo está haciendo bastante bien. También nos sirve para corregir errores.

¿Cómo tomaron la suspensión del partido con Racing por Copa Argentina?

Era un partido que lo habíamos preparado en la semana, que estábamos ansiosos por jugarlo y que también nos venía bien para tener un poco más de ritmo ya que no jugábamos por el Torneo. Pero se decidió no jugarlo y no queda otra que enfocarnos en el partido del viernes y dejar de lado el de Racing que se jugará más adelante y en su momento tendrá la importancia que se merece.

¿Pero les molestó el pedido de Racing y también que la AFA se lo haya concedido?

Sí, porque de un día para el otro nos dijeron que no se juega. San Lorenzo hizo lo mismo.

¿Es mejor en esta instancia cruzarse con un equipo al que ya enfrentaron, como Sarmiento, a que les haya tocado uno al que no conozcan?

Quizás sí. Es un rival que ya conocemos y sabemos que va ser difícil. Lo bueno es que no tenemos un viaje tan largo. Quizás hay un poco más de descanso entre los partidos.

¿Puede influir en algo el 3-0 que se dio a favor de ustedes en el nonagonal, en esa misma cancha, o ésta será una historia totalmente distinta?

No. Quizás sea un rival con más precauciones, pero va a ser una historia totalmente distinta.

¿Se piensa y se planifica diferente este tipo de partidos que se juegan al mejor de dos enfrentamientos?

Son partidos a matar o morir en los que no tenemos margen de error. Sarmiento es un rival duro, trataremos de equivocarnos lo menos posible y tratar de hacer nuestro juego. Vamos paso por paso, es un partido de 180 minutos, pero pensamos primero en el del viernes. Trataremos de sacar un buen resultado para venir más tranquilos a jugar en nuestra cancha.

¿Un buen resultado sería ganar? ¿O un empate también?

Somos un equipo que no sale a especular en ninguna cancha. Salimos a jugar de la mejor manera y ganar sería un buen resultado.