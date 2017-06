Giménez, Acuña y Chávez, las caras nuevas

14/06/2017 -

Instituto Santiago, que se prepara para el Federal B, sumó ayer tres refuerzos: Jorge Giménez (volante-delantero, ex Villa Unión), Enzo Acuña (delantero, ex Villa Unión) y Martín Chávez (delantero ex Banfield, Central Argentino y Villa Unión).

Los tres ya trabajaron con el equipo de Walter González, en el predio de Copse.

También en la semana se sumará Martín Cuellar, que regresa al club tras el ascenso con Central Argentino al Federal B, y el defensor Nahuel Ibáñez que estuvo ayer en la práctica, pero se sigue recuperando de una lesión.

La dirigencia indicó que el arquero sigue siendo la prioridad, más allá de que entrenan en el club el juvenil Nahuel Jerez y Domingo Moyano, y podría regresar el tucumano Lucas García.

También indicaron que hasta el viernes se sumarán dos delanteros más, dos volantes y un defensor.