"Yo le tengo que agradecer al hincha por la paciencia"

14/06/2017 -

Coleoni dejó en claro que la gente está apoyando al equipo. E incluso confesó que esperaba más impaciencia. "La gente le ha tenido paciencia al equipo, lo ha alentado siempre. A mí me habían dicho que la gente estaba más impaciente y mucho antes, me lo dijo mucha gente. Pero yo le tengo que agradecer al hincha de Central por la paciencia. Ellos son hinchas y pagan la entrada para que no pase lo que está pasando", consideró.

Pero el "Sapo" sabe que esa paciencia se puede agotar. "Está muy claro eso y tenemos que estar preparados para sobrellevarlo. Y los jugadores lo saben porque lo han vivido antes que yo venga. Nos va a tocar jugar con la presión de la gente y el insulto del hincha que por ahí está enojado porque el equipo lo llevó a esta situación de nuevo. Hay que estar preparado para eso. En los últimos tres partidos no nos van a tirar margaritas desde la tribuna. La gente es así y lo vive de esa manera porque es pasional. Y está bien que así sea", concluyó.