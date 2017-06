Quiere cortar como sea la sequía

Fotos CONCEPTOS. Gustavo Coleoni se refirió a diversos aspectos del equipo, pero hizo hincapié en su optimismo por mantener la categoría.

Jugar mejor que el rival y perder o empatar. No ligar. Son excusas que en Central Córdoba no quieren oír más. Pero no solamente los hinchas, si no también en el cuerpo técnico. Así lo dejó en claro justamente Gustavo Coleoni, el DT, en una extensa entrevista que brindó ayer en el piso de Radio Panorama, durante la emisión del programa "El Clásico".

"Lo que uno ofrece dentro de la cancha, lo que el equipo genera en cuanto al orden, la actitud y las formas de jugar los juegos, la información que les damos a los chicos del rival para achicar el margen de error al máximo, no se condicen con los resultados", arrancó diciendo el "Sapo".

"Partidos como los de Chacarita, Argentinos Juniors, que perdimos, o Boca Unidos o Gimnasia, que empatamos, merecimos llevarnos mucho más. Pero no me puedo quedar con eso. Les dije a los muchachos que no pensemos en lo que pasó, porque ya no lo podemos mejorar, pero que tampoco pensemos en las consecuencias de lo que viene. Que vivamos este momento con toda la intensidad que lo laburamos, focalicémosno en este momento que los veo bien", agregó el DT.

El cordobés ya no quiere saber nada con esta situación: "Sé que la gente con esto no se conforma y yo tampoco, porque la gente ya está cansada. Hace dos años que viene con la lapicera y la calculadora, debe haber algunos hinchas que se han recibido de profesores de matemáticas, y los entiendo. Pero lo único que le puedo ofrecer es que el equipo salga con la actitud que tiene y que en algún momento esto tiene que cambiar".

Y para redondear el tema, hizo una fuerte confesión: "Me embola hablar todo este tema porque no quiero hablar más de merecimientos, preferimos que nos tengan en un arco todo el partido, pero ganar uno a cero".

También contó porque ahora saca cuentas para los promedios. " Sé que con 15 o 16 puntos vamos a quedarnos en la categoría. Antes no quería hablar de eso porque yo buscaba otra cosa y el equipo jugaba para eso. Pero ahora hay que afrontar la realidad", dijo.

"Debemos saber que es difícil para poder salir. Y después hay que asumirla. A veces, a la realidad hay que chocarla para salir adelante", añadió.

Defectos

Y a la hora de buscar defectos en el equipo, mencionó: "Si le buscamos una cosa por mejorar, indudablemente es la falta de eficacia. En la relación de lo que generamos y convertimos está el déficit, pero hablo del equipo en general".

También se refirió a por qué el equipo recibe goles en los últimos minutos de los partidos. "Es una cuestión de concentración. A veces, la misma adrenalina del juego por la urgencia que tenemos, nos lleva a jugar los últimos quince minutos como si faltara uno. Entonces creo que hay un dejo de concentración que les pasa a todos los equipos del mundo. Eso no tiene nombre propio ni una causa común, no es algo que nos pase solamente a nosotros", explicó.

Por último, recalcó la fortaleza anímica del grupo. "No estoy preocupado por lo anímico hasta ahora. Siento que los muchachos traban con la cabeza, se matan entrenando. Entiendo a la gente pero no puedo hacerme cargo de los dos años y medio anteriores, sí de esta parte que me toca. Y estamos en el día a día trabajando muy bien. No siento que el equipo esté caído ni que los jugadores estén abatidos", finalizó.