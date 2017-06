Fotos Amanita phalloides, el hongo más venenoso que crece en el país

14/06/2017 -

Amanita phalloides es una especie de hongo venenoso, que es muy parecido a otras especies comestibles, por lo cual suelen darse casos de envenenamiento accidental. Está entre los hongos más mortíferos para los humanos, ya que la dosis letal es de sólo 50 gramos. Sus peligrosas toxinas no se destruyen ni con la cocción ni con el secado, ni tampoco al refrigerarlas. Crece en toda la Argentina y en años lluviosos aparece en grupos muy numerosos. Se la encuentra de enero a mayo y crece preferentemente en suelos arenosos, debajo o al pie de los árboles. Amanita phalloide tiene un epigeo y esporocarpo (cuerpo de fructificación) grandes e imponentes, con píleo (sombrero) de 5 a 15 cm de ancho, inicialmente redondeado y hemisférico, aplanándose a medida que va madurando. Presenta en el sombrero una coloración típicamente verde oliva, brillante con tiempo seco, ligeramente viscosa con humedad. Su tinte no es siempre uniforme, generalmente es más pálido en los bordes. La lluvia también puede desteñir su tinte. Algunas formas son muy pálidas, incluso blancas. Se puede pelar fácilmente, una característica problemática ya que se puede confundir con otras especies comestibles. Exhala un ligero olor a pétalos de rosas. El velo himenial, un anillo caído, semeja una falda que rodea al hongo, tiene unos 1 o 1.5 cm de diámetro, y está situado debajo del sombrero. Las láminas, numerosas, están separadas. El pie es blanco con escamas verdosas diseminadas y tiene una longitud de entre 8 o 15 cm y una anchura de 1 a 2 cm, con una volva protuberante, rasgada, con forma de saco y de color blanco. Se recomienda no recolectar setas silvestres, ya que sólo los expertos saben distinguir entre los hongos comestibles y los venenosos. Ante el alto riesgo que implica la ingesta de estos últimos, se recomienda no recolectar hongos silvestres.