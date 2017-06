¿Máximo en lugar de Cristina como candidato?

14/06/2017 -

Si bien se mantiene la incógnita sobre una eventual postulación de Fernández de Kirchner, desde el FpV advirtieron a DyN que la ex mandataria "juega" y que "no va a competir" en las Paso con Randazzo, a quien ubican "por afuera del frente".

En el randazzismo dicen tener otros partidos para añadir al frente "Cumplir" como el Partido por la Equidad y el Trabajo (Parte) -el sello de Alberto Fernández- y el Partido por el Progreso Social, del propio Randazzo.

Cerca del ex ministro del Interior creen además que la ex mandataria no será candidata y que, a último momento, designará a su hijo, Máximo Kirchner, al frente de la boleta de senadores, lo que generará un nuevo rechazo de muchos de los intendentes alineados al nuevo frente.

La hipótesis del randazzismo es que la ex mandataria no se expondría a una elección en la que podría perder ante los postulantes de Cambiemos. Sin embargo, desde el kirchnerismo ratifican el plan de "vaciarle" el PJ a Randazzo.