Vidriero termeño está acusado de derribar a trompadas a su ex pareja, cuñada y suegra

Fotos TRIBUNAL. Élida Suárez de Bravo, Graciela Viaña de Avendaño y Margarita Piazza de Montoto.

14/06/2017 -

Un tribunal juzga a un vidriero termeño, sospechoso de arribar a la antigua casa matrimonial, arrojar en el frente de la vivienda, la ropa de su hija y luego, someter a una golpiza a su ex pareja, a la ex cuñada, a la ex suegra y a un sobrino.

El proceso es ventilado en contra de Pedro Javier González, tras la denuncia de Eugenia Fernández, el 24 de enero de 2015 en Las Termas.

Las juezas Graciela Viaña de Avendaño, Margarita Piazza de Montoto y Élida Suárez de Bravo, siguen atentamente el proceso, sostenido en los delitos "lesiones y amenazas", se supo en los tribunales.

Las audiencias son ventiladas en horario vespertino. De acuerdo con la denuncia, la pareja ya se encontraba disuelta mucho antes. Desde entonces, González, alias "Babero", llegaba a casa para amenazarme, romperme las cosas, cortarme el cable de la televisión y cosas así", precisó la mujer, quien se divorció legalmente.

El incidente

Aquella jornada, "Babero" se habría presentado en la vivienda. Llevaba la ropa de la hija que tiene con Fernández. Siempre en función de la acción penal, remeras, pantalones, camperas y medias habrían sido diseminadas por todo el frente de la vivienda, sin que nadie comprendiese bien el porqué. Rápido, salió a la calle Fernández, a quien "Babero" tomó del cabello; detrás, apareció su hermana, su madre y un sobrino. Todos habrían sido agredidos por el visitante y también el blanco de presuntas amenazas.

El sobrino habría intentado pelearse con "Babero" y siguió idéntico derrotero de quienes le antecedieron en el improvisado "ring side" casero.

Versión del vidriero

Por el contrario, el acusado ofreció otra versión diametralmente opuesta. Señaló que él fue la real víctima e indicó que las tres mujeres y el sobrino lo maltrataron.

Es más, afirmó que en el 2013 "sufrí un grave accidente automovilístico. Estuve postrado. Mi ex mujer me ataba a la cama, me pegaba y dejaba horas sin agua y comida".

No es todo. Meses atrás, habría sufrido otro accidente en la vía pública y terminó con graves y visibles secuelas en sus extremidades inferiores.

Las audiencias ya se perfilan para el tramo final.

El fiscal Ricardo Lissi anoche solicitó 5 años de prisión para González; sumado a rigurosas reglas de conducta, en caso que ésta no sea de cumplimiento efectivo.

En cambio, la defensora Roxana Cejas requerió la absolución y planteó nulidades.