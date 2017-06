Palacios: "En casa no se ve televisión"

14/06/2017 -

El actor tiene una extensa carrera en cine, teatro y televisión y ahora protagoniza la serie "La fragilidad de los cuerpos" junto a Eva de Dominici, por Canal 13, sin embargo, en una entrevista reveló que no mira televisión. "Elijo ver otras plataformas. Mi casa no es un lugar donde el televisor permanezca encendido y tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos. Cuando me siento a mirar algo específico es porque me interesa ya sean series, películas o deportes", confesó.

En 2012 hizo "Cromo" y en 2015 "En terapia", y volvió recién en el 2017. A cerca de esto, expresó: "Trabajo poco en televisión, pienso que hay que dejar descansar a la gente de mi imagen".

Germán también actuó en numerosas series y vivió un largo tiempo en España. "Me gustó estar allá, pero acá tengo a mis amigos y afectos. Fue una linda experiencia, pero la cultura, los vínculos y los modos son otros", dijo.

El actor que protagonizó "Le Prénom", obra que tuvo una gran repercusión y logró ser ovacionada por el público, expresó acerca del teatro: "Me gusta mucho, pero cuando acepto me tiene que gustar la historia y saber con quiénes voy a trabajar más que el género". De muy mala manera se negó a hablar de esta obra y del director Arturo Puig. Dejando de lado este tema se definió como "una persona activa" y en constante situación laboral. Por este motivo, confesó: "Cuando estoy sin trabajo, no me aburro porque estudio o realizo actividades que tienen que ver con la tierra y el espacio verde. Leo y hago deportes".

Por otro lado, habló de su amistad con Ricardo Darín, con quien compartió muchas horas de trabajo en varias oportunidades: "Es como un hermano para mí. Trabajamos doce años juntos en ART sosteniendo una obra maravillosa. Es una persona muy importante en mi vida por sus cualidades como ser humano".

Sobre su nueva compañera de trabajo, Eva De Dominici dijo: "A ella no la conocía, es la primera vez que trabajo. Fue un placer divertirnos y compartir momentos durante la previa del rodaje. Eva es una mujer dócil, tiene una belleza singular y una voluntad de trabajo increíble. Es una chica muy dedicada, fue muy agradable trabajar con ella", contó Palacios.