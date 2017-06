“Ni se me ocurriría tener celos del pasado de Juan “Pico” Mónaco”

14/06/2017 -

A medida que avanza la relación, Carolina "Pampita" Ardohain (39) va descubriendo los romances que tuvo su novio, "Pico" Mónaco (33) antes de ella. Una de sus conquistas fue Chechu Bonelli (32), quien participa del Bailando por un sueño. Indagada por esta relación, Chechu le quitó seriedad al tema: "¿Relación? ¡No, relación cero! Lo conozco, pero cero noviazgo", afirmó. Aunque, dejó entrever que lo que pasó fue algo sin compromisos: "Pico, picoteó, pero ahora se quedó con una diosa", agregó, piropeando a Carolina Ardohain.

Más tarde, fue Pampita quien habló: "Hizo un montón mi chico y sí, ¿qué le voy a hacer? No le puedo decir, ‘si no tenés celibato en el pasado, no va’. Si yo hubiera estado 10 años soltera, también tendría una lista más intensa. Yo estuve 10 años con alguien (Benjamín Vicuña). No pasa nada, seguirán apareciendo el resto de mi vida".

Por último, Ardohain no le esquivó a la pregunta sobre si este anterior vínculo entre el tenista y la mujer de Darío Cvitanich era un tema de conversación en su casa: "No, no, no. Él es un chico retranquilo, qué le voy a ir con un planteo... ¡me saca corriendo! No, no se me ocurre. Del pasado no se habla, no es tema de conversación. Celos con el pasado, ni se me ocurriría y del presente, Pico no es alguien que me dé celos, al contrario, tiene las cosas muy claras en su cabeza. Cuando uno va tranquilo por la vida, no le da celos al otro", dijo.