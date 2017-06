"El del video es Diego y sí, esa es mi casa, no voy a mentir"

14/06/2017 -

Natacha Jaitt habló del escándalo con Diego Latorre en su programa El ascensor, que conduce por radio Mega (FM 98.3). "Mi vida privada, íntima, no la expongo y siempre cuido lo que es hijos y con quién me acuesto. Si quisiera, por si hay gente que duda o algo, haría un best seller y me tendría que ir vivir a Japón", comenzó con su descargo la mediática, quien pese a que siempre se caracterizó por ser picante con sus declaraciones hasta ahora nunca había revelado el nombre de sus amantes.

"Nunca estuve con un hombre casado. Sí, es mi casa, yo no voy a mentir", sumó. Luego se mostró dolida con el ex futbolista por no haberla llamado y haberla negado: "Lamento, Diego, que no me hayas llamado", dijo. Y también se refirió al periodista que difundió toda la información: "Lamento Topo Rizzo que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó".

‘Ustedes saben que soy honesta y que no miento, pero también tengo derecho a no dar declaraciones sobre mi intimidad. Acá hay dos familias involucradas", destacó.

"Sí es mi casa la del video y es Diego Latorre el hombre que se ve", insistió la mediática.

"Lamento mucho lo que pasó y quiero aclarar que no tengo nada contra Yanina Latorre. Por Twitter pegamos buena onda con ella. Por más que me hagan guardias no voy a hablar, pero no puedo tapar el sol con un dedo", sentenció.

La conductora disparó: ‘Le digo a los periodistas que hacen guardia que no voy a hablar, pero si me pagan, hablo. Así que si soy pu... voy a ser cara".

Latorre

Por primera vez desde que estalló el escándalo, Diego habló frente a las cámaras de televisión. Fue cuando salió en auto del edificio donde vive junto a la panelista de "Los Ángeles de la mañana" y sus hijos. "Está todo en manos de mis abogados, es un momento para la familia. No puedo agregar demasiado", comentó con respeto el ex futbolista a Intrusos.

Al ser consultado sobre su relación con Yanina, es elocuente el silencio de Diego y el tiempo que se toma para finalmente contestar: ‘Bien, ella es parte del juego, no tengo mucho que agregar’.

Ulises contra Granata

En tanto, Ulises Jaitt, hermano de Natacha, en diálogo con "Pamela a la tarde", volvió a cruzarse con en vivo, en esta oportunidad, con Amalia Granata (36). Cabe recordar que la periodista había sido víctima de una infidelidad el año pasado, cuando estaba embarazada de Leo Squarzon (43), pero decidieron seguir adelante con la relación y hoy en día continúan juntos. Todo comenzó cuando Granata hizo referencia a un teoría suya respecto a la difusión del material que compromete a Diego y Natacha. Según sus palabras, una amiga de la conductora radial, que por algún motivo siente rencor hacia Yanina (47), fue quien dio a conocer los chats y las grabaciones.

Chiche Gelbung se puso del lado de Granata e, incluso, se animó a ponerle nombre y apellido al encargado de la difusión del material, aunque no es una mujer como dijo la periodista: Pablo Cosentino. Es un ex representante de jugadores de fútbol y el supuesto tercero en discordia entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Según Chiche, en su momento, Yanina tuvo muy duras palabras para con Cosentino y su relación con la modelo.