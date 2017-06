Aseguró que en el Bailando no hace "ningún personaje"

14/06/2017 -

A Muscari le "encanta estar en el Bailando. Me parece que es un gran espacio para utilizarlo como uno quiera. En mi caso, siempre lo utilicé para difundir mi trabajo, mi persona y mi esencia. Yo no hago un personaje en el Bailando sino que me muestro tal cual soy. Por suerte me sostiene un gran trabajo detrás que es todo mi recorrido como creador, autor, director y actor. Eso el público lo percibe, el jurado y Tinelli también, por lo cual tengo mucha libertad para que en mi previa y en mi baile lo artístico siempre prime", destacó a EL LIBERAL.