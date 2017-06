"Hay lugares para que cada persona sea como es y sin ningún tipo de prejuicios"

14/06/2017 -

¿Los crossdressers encontraron en nuestro país un espacio en el que pueden ser libres y tener el coraje de ser?

En la Argentina y en el mundo, cada día hay más lugar para cualquiera que sienta cosas que no son las más habituales o las más conocidas. Los crossdressers son una disciplina no tan conocida. Por suerte hay más lugares para que cada persona sea como es y sin ningún tipo de prejuicios y yo lo festejo. Apoyo que un espectáculo ayude a abrir cabeza. Hay que perderle el miedo a lo diferente. Hay que entender que el otro no es como uno, pero que eso no tiene que asustarnos sino que debe invitarnos a aceptar la diferencia.