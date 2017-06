José María Muscari vendrá a Las Termas vestido de mujer

14/06/2017 -

"Casa Valentina", una obra sobre el impulso masculino de vestir ropa de mujer o crossdressers, llegará a Las Termas el próximo 5 de agosto.

José María Muscari, director y protagonista de esta obra teatral, habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre el contenido de esta pieza protagonizada por Fabián Vena, Diego Ramos, Boy Olmi, Roly Serrano y Pepe Novoa.

¿Qué te llevó a indagar en el mundo de los crossdressers?

Creo que hay obras que te eligen, y eso es lo que pasó con "Casa Valentina". No es que yo estaba con intención de indagar en el universo de los crossdressers sino que el productor, Javier Faroni, me propuso este espectáculo y cuando lo leí me enamoré, me enamoré de su humor, me enamoré de su sensibilidad y me pareció que era un tema que, realmente, podía atrapar muchísimo al espectador. Nunca imaginé el éxito logrado: un año y medio en escena, una temporada en Buenos Aires, una gran temporada en Mar del Plata y esta gira que en donde nos presentamos se agotan las localidades. Está buenísimo llegar a Las Termas con "Casa Valentina" y presentarle al público una comedia con tanto contenido, con contenido conceptual, intelectual y humorístico.

¿A qué lo enfrentó el desafío de vestirse de mujer?

Me enfrentó al vencimiento del prejuicio. Como actor y como persona nunca transité por el universo de vestirme de mujer. Me parece buenísimo romper el desafío y además tratarlo desde un personaje heterosexual, porque esa es la gran particularidad de Casa Valentina. No son gays que gustan vestirse de mujer sino que son hombres heterosexuales que quieren sacar afuera su costado femenino. De eso habla el espectáculo. Mi personaje, que es un hombre que está recién casado y que escapa de su mujer y de su familia para esconderse en Casa Valentina, es desafiante. Tengo momentos muy divertidos y emotivos para actuar.

¿El hecho que un militar, un juez, un profesor de Literatura y un bancario sean los personajes está hablando de algo?

Creo que un juez, un militar, un profesor de Literatura, un bancario o cada personaje de ‘Casa Valentina’ sean personajes tan arquetípicamente heterosexuales o masculinos, está hablando de que el autor pudo poner en una ficción algo que nos pasa a todos como argentinos y como seres en el mundo. Es el miedo a lo diferente. Creo que de eso habla "Casa Valentina". Esta obra habla de la marginación, del prejuicio, del terror que nos genera lo diferente y como todas las personas, en cualquier momento, siempre le tenemos miedo a lo que no entendemos. De eso habla "Casa Valentina" y para eso se vale de personajes que uno nunca imaginaría que pudieran tener un costado femenino. El autor tiene la gran inteligencia de hacerlo sin ningún prejuicio.