Fotos La obra de Muscari tiene la participación especial de Cristina Alberó.

14/06/2017 -

¿Qué rol juega el deseo de los crossdressers de expresarse tal cual son, más allá de cualquier condicionamiento social, cultural o familiar?

Alrededor del mundo de los crossdressers hay mucho prejuicio, porque lo prohibido genera mucho prejuicio y porque la sexualidad siempre es un tabú. Entonces, como es un fenómeno difícil de entender, hombres heterosexuales que no tiene ninguna relación lo sexual ni con lo homosexual, pero que gusten vestirse de mujer y sacarse afuera su costado femenino, genera mucho prejuicio porque nos resulta difícil comprenderlos. De hecho, a nosotros, los actores de "Casa Valentina", nos llevó todo un proceso entenderlo y no juzgarlo. Hemos tenido una reunión con una asociación de crossdressers para terminar de comprender el fenómeno. En la actualidad, en el mundo, debería no ser importante lo que siente el otro, simplemente deberíamos encomendarnos a aceptar al otro aunque no piense o no sienta o no sea como yo.