Tenso momento entre Fede Bal y Laurita Fernández en el Bailando 2017

La atención estaba centrada en la lectura del voto secreto de Moria Casán (70) y las parejas que quedarán sentenciadas en esta primera ronda del Bailando.

Sin embargo, al llegar el momento de que Marcelo Tinelli (57) les diera la devolución de La One a la pareja de Fede Bal (27) y Laurita Fernández (25), fue inevitable que el foco girara y se posara sobre ellos.

Ante la pregunta del conductor sobre cómo estaban, ella respondió "todo igual", en tanto él agregó un seco "No estamos".

"Prefiero que el trabajo nos una y las cosas salen muy bien cuando trabajamos", explicó el hijo de Carmen Barbieri (62), en tanto su compañera confesó que ya había dado vuelta la página.

Como para sumarle aún más condimentos, Moria agregó: "Tiene novio millonario del otro lado del Río de la Plata la señorita", pero ella lo desmintió tajantemente. "No hay novio, simplemente me invitó un trago este chico y me saqué una foto, 21 años tiene, me pidió una foto", cerró Laurita, con cara de pocos amigos.