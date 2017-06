Yanina Latorre: "Lo que no perdono es la estupidez"

Fotos Yanina Latorre

Yanina Latorre se animó a dar una entrevista extensa después del escandalo de los chats hot entre Diego Latorre y Natacha Jaitt. Lo hace en Los ángeles de la mañana, el programa en el que es panelista.

"Estoy dando la cara porque trabajo de esto. Me estoy comiendo una galletita de algo que yo no hice ni generé", dijo para arrancar. Y luego contó cómo fue que se enteró de lo que pasó: "Fue el domingo a las 8 de la noche, me llamaste vos (Ángel de Brito) y me dijiste 'leé esto'", relató, y siguió: "Lo leí, me quedé helada, fría".

Estaba en su casa y en unos minutos iba a llegar Diego con sus hijos. "Tenés que mantener la calma, tenés que correr la mujer a un costado... Los chicos entraron, yo estaba blanca, era un frío que me recorría", contó. Y opinó: "Yo no creo en la fidelidad, pero no tengo una pareja abierta. Quería que no sean verdad los detalles".

"Una cosa es saber que alguien se puede acostar con otra y otras son cosas espantosas. Lo que yo no perdono es la estupidez, la imbecilidad, la poca inteligencia", reveló luego.

Yanina se quebró en varios momentos de la nota, especialmente al hablar del amor que le tuvo a su marido y cómo dejó todo para acompañarlo. "Hace 23 años que estoy casada. Diego es todo, mi hermano, mi compañero, el padre de mis hijos, la persona con la que vivo y comparto mi vida hace 23 años", dijo. "Yo estoy muy enojada, no tengo ganas de gritar ni de decir cosas fuera de lugar. Me tengo que preservar, soy grande, tengo 2 hijos y los tengo que cuidar", agregó.

Contó entonces cómo siguió todo en su casa cuando llegó Diego. "Le dije que llame a sus abogados y que no me dijera nada. Él negaba", contó. Después se fue a la casa de De Brito y se quedó hasta las 2 y media de la mañana. Luego volvió a dormir a su casa.