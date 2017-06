Demi Moore contó que se le cayeron dos dientes en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Fotos FOTO TOMADA DE REVISTACARTELERA.COM

Demi Moore contó por primera vez que perdió los dos dientes frontales a causa del estrés. Lo hizo durante una entrevista con el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Se me cayeron dos dientes frontales. Me encantaría decir que sucedió mientras hacía skate o algo así cool, pero creo que se trata de algo que es importante compartir porque es, después de las enfermedades del corazón, uno de los mayores asesinos en Estados Unidos, que es el estrés", explicó. "El estrés hizo que se me cayeran mis dientes de adelante", contó la actriz en el programa.

Demi no contó cuándo fue, pero puede pensarse que sucedió por su dolorosa separación de Ashton Kutcher en 2011. "A mis hijos les encantaba porque creía que me hacía más humana, más vulnerable", aseguró.

Luego, mostró un video de su rostro sin un diente y un video hablando de modo gracioso.





