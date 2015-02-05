CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Junio 2017

A LAS 21.15 FÚTBOL AFA. COLÓN - SAN LORENZO

Hoy 21:47 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 FÚTBOL AFA. COLÓN - SAN LORENZO

23.15 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.30 EL SULTÁN

00.30 NOTICAMPI

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 PEREGRINOS DE FE


CANAL 4

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

08.17 SHANGHAI KID EN LONDRES

10.33 BAJO EL SOL DE TOSCANA

12.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

12.58 HECHIZO DE AMOR

14.58 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.19 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

19.41 NO ME QUITES A MI NOVIO

22.00 NUEVAMENTE AMOR

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

09.04 NO ME OLVIDES

11.04 EL FANÁTICO

13.09 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

15.06 EL SANTO

17.15 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 MI QUERIDO PRESIDENTE

23.12 LA PANTERA ROSA

23.42 LA ASESINA

TNT

06.57 LILO Y STITCH

08.24 MI VILLANO FAVORITO

10.03 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO

12.28 EL CÓDIGO DA VINCI

15.07 LOS ROMPEBODAS

17.18 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

20.02 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.05 DE LA CUNA A LA TUMBA

01.02 DJANGO SIN CADENAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, NO RENDIRSE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, GENES

11.00 HOUSE M.D., ABIERTO Y CERRADO

12.00 HOUSE M.D., LA ELECCIÓN

13.00 CHICAGO P.D., FAGIN

13.55 ZATHURA

16.00 HOUSE M.D., BAGAJE

18.00 CHICAGO P.D., EJÉRCITO DE UN SOLO HOMBRE

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, PATRIMONIO NETO

21.00 CHICAGO JUSTICE, EJERCICIO

22.00 SHADES OF BLUE, DEUDAS IMPAGAS

23.00 LA MOMIA

STUDIO UNIVERSAL

09.15 A LA VENTA

11.15 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

13.30 UNA GRAN ESPERANZA

15.50 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

17.45 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR

20.00 MALAS PALABRAS

21.55 SOLICITUD DE ADMISIÓN

24.10 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 15, A LAS 22.30, LA CÚPULA.

+VIERNES 16, A LAS 22.30, FOLCLORE & FLAMENCO, CON JUAN Y DITO BARRAZA. ARTISTAS INVITADOS: GABY ÁBALOS, GUSTAVO INFANTE DEL CASTAÑO.

+VIERNES 16, A LA 00.30, SHOW DE INESTABLES, CON ROCK DE LOS ‘60 Y ‘70, DE LA MANO DE LUIS D’ACUNHA, EZEQUIEL BARRETO, CARLOS CORIA Y ROLY TARCHINI.

BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 17, CELEBRAN EL DÍA DEL PADRE CON UNA FIESTA RETRO, JUNTO AL DJ. COLO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.

SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+SÁBADO 17, A LAS 22, REVOLUCIONAR & LOS LUGONES, PRESENTAN TINCUNAKUY CRIOLLO.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.


CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)

15/06 -16/06 -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 21/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)

15/06 - 22:00 (Subt)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

15/06 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

15/06 -16/06-16:00 (cast)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+16 años)

15/06 - 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIOM (+13 años)

15/06 -16/06- 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

15/06 - 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

15/06 - 16/06 16:10 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D):

COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+13 años)

15/06 - 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO)

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIERCOLES $60

CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)

LUNES Y MIERCOLES $60

SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIERCOLES $60

 
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