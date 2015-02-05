CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Junio 2017
A LAS 21.15 FÚTBOL AFA. COLÓN - SAN LORENZO
Por El Liberal
Hoy 21:47 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 FÚTBOL AFA. COLÓN - SAN LORENZO
23.15 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.30 EL SULTÁN
00.30 NOTICAMPI
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 PEREGRINOS DE FE
CANAL 4
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.17 SHANGHAI KID EN LONDRES
10.33 BAJO EL SOL DE TOSCANA
12.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
12.58 HECHIZO DE AMOR
14.58 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
17.19 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
19.41 NO ME QUITES A MI NOVIO
22.00 NUEVAMENTE AMOR
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE
09.04 NO ME OLVIDES
11.04 EL FANÁTICO
13.09 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
15.06 EL SANTO
17.15 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 MI QUERIDO PRESIDENTE
23.12 LA PANTERA ROSA
23.42 LA ASESINA
TNT
06.57 LILO Y STITCH
08.24 MI VILLANO FAVORITO
10.03 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO
12.28 EL CÓDIGO DA VINCI
15.07 LOS ROMPEBODAS
17.18 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
20.02 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
23.05 DE LA CUNA A LA TUMBA
01.02 DJANGO SIN CADENAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, NO RENDIRSE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, GENES
11.00 HOUSE M.D., ABIERTO Y CERRADO
12.00 HOUSE M.D., LA ELECCIÓN
13.00 CHICAGO P.D., FAGIN
13.55 ZATHURA
16.00 HOUSE M.D., BAGAJE
18.00 CHICAGO P.D., EJÉRCITO DE UN SOLO HOMBRE
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, PATRIMONIO NETO
21.00 CHICAGO JUSTICE, EJERCICIO
22.00 SHADES OF BLUE, DEUDAS IMPAGAS
23.00 LA MOMIA
STUDIO UNIVERSAL
09.15 A LA VENTA
11.15 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
13.30 UNA GRAN ESPERANZA
15.50 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
17.45 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR
20.00 MALAS PALABRAS
21.55 SOLICITUD DE ADMISIÓN
24.10 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 15, A LAS 22.30, LA CÚPULA.
+VIERNES 16, A LAS 22.30, FOLCLORE & FLAMENCO, CON JUAN Y DITO BARRAZA. ARTISTAS INVITADOS: GABY ÁBALOS, GUSTAVO INFANTE DEL CASTAÑO.
+VIERNES 16, A LA 00.30, SHOW DE INESTABLES, CON ROCK DE LOS ‘60 Y ‘70, DE LA MANO DE LUIS D’ACUNHA, EZEQUIEL BARRETO, CARLOS CORIA Y ROLY TARCHINI.
BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 17, CELEBRAN EL DÍA DEL PADRE CON UNA FIESTA RETRO, JUNTO AL DJ. COLO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.
SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+SÁBADO 17, A LAS 22, REVOLUCIONAR & LOS LUGONES, PRESENTAN TINCUNAKUY CRIOLLO.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)
15/06 -16/06 -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 21/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)
15/06 - 22:00 (Subt)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
15/06 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
15/06 -16/06-16:00 (cast)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+16 años)
15/06 - 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIOM (+13 años)
15/06 -16/06- 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
15/06 - 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
15/06 - 16/06 16:10 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D):
COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+13 años)
15/06 - 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO)
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIERCOLES $60
CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)
LUNES Y MIERCOLES $60
SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIERCOLES $60