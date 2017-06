FÚNEBRES | 15 de Junio de 2017

15/06/2017 -

15/6/17

- Diego Alcaldo Cháves

- Deolinda Rosa Ledesma (Frías)

- Claudia Leguizamón de Gramajo (Forres)

- Diego Alcaldo Chávez (La Banda)

- María Esther Candela (La Banda)

- Elsa Riquelme de Zurita (La Banda)

- Américo Moya (Córdoba)

- delina Pastora Lescano

- Nydia Margtoh Pavón (Bandera Bajada)

- Osvaldo Segundo Navarrete (Nva. Francia)

- Zulma Magalí Acosta

ACOSTA, ZULMA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Su esposo Gastón Cruz, sus hijos Yohana, Erika, Nico, Agostina, Sebastián, Tiziano, Soe. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cementerio de Los Romanos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Azucena Navarro participa con dolor el fallecimiento de su querida amiga Georgina y acompaña a sus hijos, nietos y hermanas en estos momentos. Ruega oraciones por su descanso junto a Nuestro Señor.

LESCANO, DELINA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Sus hijos Marta, Olga, Abel, Susana, Ramón, Delina, Delina, Hortencia, María Marcela, h. pol. nietos, bisn. y tataran. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cem. La Piedad hs 11- Casa de duelo C 242 Nº 635 Bº Colón. Sericio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEDINA, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. El Colegio Secundario Jorge Newbery acompaña al Profesor Alejandro Ibarra en el fallecimiento de su Sra. madre. Elevamos oraciones en su memoria.

MEDINA, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Directorio y empleados de la firma Crisar SA. participan con profundo pesar su fallecimiento.

MEDINA, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Lic. Romina Sarquiz, Dr. Eduardo Coroleu participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Sr. Marcelo Ibarra y familia.

MEDINA, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Que descanses en paz Muñeca querida y que el Señor Jesús te reciba con los brazos abiertos y te tenga en su Gloria. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Gringa, Cacho y Mirta Osés y sus respectivas familias, acompañan a todos sus familiares en este momento de gran dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MOYA, AMÉRICO DR. (FINI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/6/17|. Sus sobrinos Lionel Delano, Heriberto Rafael, Walter Osvaldo, Margarita Moya Capaldo respectivas familias participan con pesar el fallecimiento del tío Fini. Elevan oraciones en su memoria.

MOYA, AMÉRICO DR. (FINI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/6/17|. Su sobrino Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo y respectivas familias lo despiden al querido tío Fini y elevan oraciones por su eterno descanso.

MOYA, AMÉRICO DR. (FINI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/6/17|. Sus consuegros Hugo Fernando Bravo y Amanda de Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, MARÍA BORTOLINA (q.e.p.d.) Falleció 13/6/17|. "Que el Señor te reciba con sus brazos abiertos y te tenga en su Gloria". Su sobrino Mario Rodolfo de la Silva, sus hijas Irene de la Silva y familia y Analía de la Silva y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Marta y Cristina Luñiz y familiares participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Roberto Dapelo y Meki Godoy y familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Las amigas de su hija Normi: Raquel Bellomo, Meki Godoy, Elda Yocca, Judhit Córdoba, Marta Segienowich, Cristina Luñiz, Marta Luñiz participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Los amigos de sus hijos David y Magalí: Carlos Epstein, Mariela Luna y sus hijos Carla y Emiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos.

ARANDA, ANÍBAL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/13|. Padre, sos nuestro Ángel de luz, que más une por el Amor, hoy al recordarte por un año más de tu natalicio. Tu familia invita a la misa que se realizará en la Catedral Basílica las 20.30 hs.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. A la Virgen del Valle le pedimos que nos acompañe y sostenga los dias dificiles, mientras los que te extrañamos rezamos para que descanses en paz. Tus hijos Lucio, Luis, Miguel y Fernanda y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.Se ruega una oración en su querida memoria.

BRAVO, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/14|. Papá, a tres años de tu partida, seguimos sintiendo que te fuiste demasiado pronto. Fue un día del padre, el día elegido para encontrarte con Nuestro Padre a descansar junto a tu esposa e hijo. Fuiste el mejor padre y ejemplo de vida, por esos tus hijos Mario, Jorge, Mónica y nietos, que te amamos y vives por siempre en nuestros corazones, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

DÍAZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Te extrañamos, baja del cielo, cinco minutos y ayudame a ser fuerte como tú lo eras. Su esposa María Luisa, su madre Argentina Veron, sus hermanos, hijos, nuera, nietos y ahijado invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs pquia. Santo Cristo. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, SEGUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/04|. Papi, gracias por todo el cariño que nos brindaste hoy duele tu ausencia extrañando cada día tu presencia, sabemos que estás sentado al lado de Dios y desde allí nos proteges a todos, es triste aceptar la partida de una persona tan amada, lo recordaremos con aquella sonrisa y humildad que siempre nos enseñaste. Al cumplirse 13 años de su partida al Reino Celestial. Sus hijos Marcela, Javier, Sonia, Felipe, Valeria y Jorge y sus queridos nietos y bisnietos y su compañera María.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Lidia Esther Grana de Manfredi junto a las compañeras de la promoción 1951 de la Escuela Normal Dr José B. Gorostiaga, despiden con dolor a Georgina, distinguida alumna y excelente amiga de tantas horas compartidas en el aula y fuera de ella cuando los trabajos grupales ó las oportunidades recreativas ofrecían oportunidades de confraternidad. Elevan oraciones para que el Señor la tenga a su lado en el verde prado donde la luz no tiene fin y goce de esa paz infinita junto a su esposo que la precedió. Invitan a la misa de los nueve días de su desaparición física en la Iglesia La Merced.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri ¿Cómo pasar esta fecha por alto? Hoy estarías cumpliendo tus 29 años, tantos recuerdos compartidos e inolvidables que solo en nuestros corazones permanecerán ¡Querido hijo! Como no estar triste esta fecha, si vos no estás para recibir los abrazos, los saludos, soplar tus velitas, compartir tus infaltables chistes y cantarte el cumpleaños. El 15 de junio es otra fecha, en la que los recuerdos nos invaden y nos enseñaste que el amor no morirá. Amor mío, hoy un coro de ángeles te cantará por tu cumple. Ro, en nuestros sueños te esperamos para poder abrazarte y darte un beso. Te amamos, tus padres Luis y Negri; tus hermanas Ale y Fabi; tu hija Zafi; tu sobrinito Rodri, tu abu Pila, tu ahijado Gabi, familiares, amigos y vecinos. Nos reuniremos en tu gruta a las 16 hs. y posterior misa en la Pquia. Sta. Lucía, con motivo de recordar tu natalicio. Vivirás siempre con nosotros.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijito de mi alma, hoy estarías cumpliendo 29 años. Junto a Dios y los ángeles festejarás y desde aquí mi amor y mi pensamiento se unirán para decirte "Feliz Cumple mi ángel amado". Los recuerdos de tantos momentos vividos y las preguntas sin respuestas se hacen presentes una vez más, sintiendo que ni el paso del tiempo borra el amor que nos ha unido, ni el dolor que has dejado al partir. Te amo y te extraño siempre. Tu madrina y tía Elva. Nos reuniremos en tu gruta a las 16 hs. y en la santa misa a las 20 hs. en la Pquia. Sta. Lucía.

LEDESMA DE LEDESMA, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/12|. Su esposo Manuel, sus hijos Ariel, Silvana, sus nietos Camila, Facundo, Benicio, Brenda y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento.

LAPRIDA, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/98|. Hace 19 años, que inesperadamente nos dejaste físicamente, fue muy difícil poder entender, pero con la ayuda de Dios y el tiempo entendimos que en este mundo estamos de paso y llega la resignación, también entendimos que con nuestras oraciones, él está presente espiritualmente, fuiste un buen padre, esposo, hijo, como así también te recuerdan todas las personas que conocieron. Te amaremos por siempre, descansa en paz querido, junto al Señor Jesús y la santísima Virgen, que sea eterna tu memoria. Amén. Tu esposa Rosa Cura, tus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida y respectivas familias, te recuerdo con mucho amor.

CANDELA, MARÍA ESTHER (Porota)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. "Yo soy el camino la verdad y la vida, el que crea en mi aunque muera vivirá". Su sobrino Fredy, su sobrina política Alejandra, su sobrino Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANDELA, MARÍA ESTHER (Porota)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. "Que descanses en paz tía y que el Señor Jesús te reciba en con sus brazos abiertos y que te tenga en su gloria". Su sobrino David, su sobrina política Nancy y sus sobrinos Sofía, Agustín y Lucas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs en el Cementerio La Misericordia. Casa de Duelo Alberdi Nº 956 La Banda.

CANDELA, MARÍA ESTHER (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Que descanses en paz tía, que el Señor te tenga en la gloria. Su sobrino que nunca te olvidarán: Luis, Chula, Miguel, Rosa y Emanuel, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANDELA, MARÍA ESTHER (Porota)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. "Señor recíbela en tu Reino y dale a ella la luz que no tiene fin". Su cuñada Choly, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs en el Cementerio La Misericordia. Casa de Duelo Alberdi Nº956 La Banda.

CANDELA, MARÍA ESTHER (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones, jamás te olvidaremos". Su cuñada Cuti, su sobrina Rita, sus sobrinos nietos Romina y Gonzalo, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANDELA, MARÍA ESTHER (Porota)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. "Señor, recíbela en tu Reino y dale a ella la luz que no tiene fin, su sobrino Pochi, Melisa, Ale y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANDELA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.)Falleció el 14/6/17|. Su cuñada Dora, sobrina Rita, nieta del corazón Romina, Gonzalo. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en cementerio de La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

CARRANZA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. La representante legal, Lic. Silvia Carreras, Apoderados Legales, Lic Claudia Cancino, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio; el personal SAED (Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas) y las Comunidades Educativas del Obispado de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora de los institutos: María A. de Paz y Figueroa, Santiago Apóstol, Santo Tomás de Aquino y Sagrado Corazón de Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Sus hijos Alicia y Viviana, nietos Pablo, Vero, Patricio, José Luis, Diego y patricia, bisnietos y tataranietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol. Servicio Fúnebre Nueva Empresa Gorostiza.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su hija Viviana, hijo político José Luis Zeman, nieto José Luis, Diego y Patricia, nietos políticos Tania Rojas y Mayra Barraza, bisnietos Gabriela y Josue, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su hija Alicia, hijo político Enrique Mostaffa, sus nietos, Pablo, Vero y Patricia, bisnietos Camila, Agustín, Benjamín, Valentín y Sebastián, tu tataranieto Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Josefa y su sobrino Raúl, participan con profundo dolor.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su nieto José Luis Zamán y su nieta política Tania Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su nieto Diego Zemán y nieta política Maira Barraza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su nieto Patricio, su nieta política Cinthia, y su bisnieto Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su nieta Verónica, nieto político Cesar Merele, sus bisnietos: Benjamín y Sebastián, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su nieto Pablo, nieta politica Maria Ibañez, bisnietos: Camila, Agustin, y su tataranieto: Joaquin, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. "Que Dios te tenga en la Gloria y le dé a su familia el valor para soportar su ausencia". Los amigos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CHÁVES, DIEGO ALCALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. "¡Jesús, Tú que estás senado a la derecha del Pare! Bendice el alma de tu siervo... y dale el descanso eterno". José Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

RIQUELME DE ZURITA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Su nieta María Natalia Zurita, Ignacio Rodriguez y sus bisnietas Azul y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIQUELME DE ZURITA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Su nieta María de los Angeles Zurita, Sergio Abdala y sus bisnietos Juan Cruz, Guadalupe y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIQUELME DE ZURITA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Martha S. Escobar, sus hijas Natalia y María de los Angeles y flia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIQUELME DE ZURITA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Teresa y Benito Escobar, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIQUELME DE ZURITA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Sus fieles acompañantes Roxana Sauco y Ramona Céliz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIQUELME DE ZURITA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Sus hemanos Lidia, Francisco, sobrinos Roxana, Julia, nietos María de los Ángeles, María Natalia, part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem. Jardin del Sol. hs 9.Casa de duelo Belgrano 532 s.v. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Sus amigos Domingo Abdala, su esposa Maria Luisa Drube de Abdala y flia. Participan con pesar su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su esposa Viviana e hijos en tan triste momento.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Griselda Jorge Llado y Rodolfo Banco, hijos Constanza, Alfonsina y Paulina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en syu memoria.

HARÓN, ANTONIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. La familia de Enrique Nasif Saber participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA, DEOLINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus hijos Mirta Graciela, José Raúl, Antonio Ángel, Carlos Ernesto, Daniel Ricardo y Elizabeth de los Ángeles, nietos y bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. SERVICIO REALIZADO POR CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS. EMPRESA PICCO.

LEGUIZAMÓN DE GRAMAJO, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Los amigos son ángeles que nos ayudan a volar cuando nuestras alas se han olvidado. Hasta nuestro próximo encuentro abuela Claudia. Dra. Lucía, María Ester, Estefanía, Lorena y Juan Jose acompañan a su compañera María Cristina Gramajo en este difícil momento.

NAVARRETE, OSVALDO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/17|. Su esposa: Silvia, sus hijos: Esteban y Adrian Navarrete, y demas fliares. part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy en horas de la tarde en el cement. de Nueva Francia. Casa de Duelo: Nueva Francia, Dpto. Silípica. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAVÓN, NYDIA MARGOTH (q.e.p.d.) Falelció el 14/6/17|. Sus hijos Tomás, Rosio, Luciano, hermanos, hemanos pol. sobrinos, demás flia. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem. local a las 16 hs. Casa de duelo Bandera Bajada, dpto Figueroa. Serv. Ioserp. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PAVÓN, NYDIA MARGOTH (q.e.p.d.) Falelció el 14/6/17|. A la edad de 36 años. "Que el Señor la reciba en su Gloria y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, hermanos y sobrinos. Sus restos son velados en la localidad de Bandera Bajada.

RUIZ DE FARES, GABRIELA NELIDA (NELL) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. "Mamá: tu amor materno y sensible persona, aún conmueve y seguirá por siempre presente en nuestras vidas. Cuidar el mandato de tus ideales, retribuir el inmenso agradecimiento de tantos amigos y queridas personas que nos ofrendaron sus compañías, para servir con el cariño interminable que enseñaste con fe católica y sentimiento solidario. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su hijo José y toda la familia invitan a la misa que en su memoria se hará este jueves 15 de junio a las 19 hs en la iglesia del Perpetuo Socorro. Junto rogaremos por su eterno descanso y la paz cristiana. Las Termas.