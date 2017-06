River visitará a Guaraní en el primer partido de la serie

Fotos ILUSIÓN. River se medirá con Guaraní de Paraguay el 3 de julio. La revancha quedará para principios de agosto.

15/06/2017 -

River Plate será visitante de Guaraní, de Paraguay; San Lorenzo de Emelec, de Ecuador, y Lanús de The Strongest, de Bolivia, mientras que Godoy Cruz jugará de local en Mendoza ante el brasileño Gremio, de Porto Alegre, en los primeros partidos de octavos de final de la Copa Libertadores que comenzarán el 3 de julio, de acuerdo con el sorteo realizado anoche en la sede de la Conmebol en la localidad paraguaya de Luque.

Para River será el segundo cruce mano a mano ante los paraguayos, a los que ya se enfrentaron en las semifinales de la Libertadores 2015 que finalmente terminarían adjudicándose los "millonarios".

La particularidad de estos octavos de final consiste en que las revanchas se llevarán a cabo recién a principios de agosto, vale decir un mes después de los cotejos de ida, algo que provocó las quejas de varios participantes, tanto dirigentes como, sobre todo, entrenadores, tal el caso justamente del riverplatense Marcelo Gallardo, quien justificó sus cuestionamientos en que "para entonces muchos equipos habrán vendido jugadores aprovechando el mercado de verano europeo".

Esta fase y las próximas de cuartos, semifinales y final se disputarán por eliminación directa a partidos de ida y vuelta. A los fines de establecer las llaves de esta primera etapa, los dieciséis equipos que ocuparon el primero y el segundo puesto de cada grupo se ordenaron en dos tablas, aquellos clasificados como primeros (numerados del 1 al 8 de acuerdo con su desempeño en la fase de grupos, determinada según los criterios de clasificación) y los que terminaron segundos (del 9 al 16, con el mismo sistema), enfrentándose uno de los que terminaron en la primera posición contra otro de los que ocuparon la segunda.

Estos enfrentamientos, que a diferencia de ediciones anteriores fueron determinados por sorteo, retienen respecto de privilegios anteriores, que aquel equipo que ostente menor número de orden que su rival de turno en cada llave, será local en el partido de vuelta.

Los cruces

Los cruces sorteados anoche arrojaron entonces los siguientes enfrentamientos: Guaraní de Paraguay vs. River Plate, Atletico Paranaense de Brasil vs. Santos de Brasil, Nacional de Uruguay vs. Botafogo de Brasil y Emelec de Ecuador vs. San Lorenzo.

En el otro grupo: The Strongest vs. Lanús, Godoy Cruz vs. Gremio de Porto Alegre, Barcelona de Ecuador vs. Palmeiras de Brasil y Wilsterman de Bolivia vs. Atlético Mineiro de Brasil.

La división en dos grupos obedece a las llaves que determinarán los cruces en las siguientes instancias, por las que el ganador de Guaraní/River se cruzará con el vencedor de Wilsterman/Atlético Mineiro, el de Atlético Paranaense/Santos con el Barcelona/Palmeiras, el de Nacional/Botafogo con el de Godoy Cruz/Gremio y el de Emelec/San Lorenzo con el de The Strongest/Lanús.

San Lorenzo y Lanús serán entonces los únicos argentinos con posibilidades de cruzarse en cuartos de final, mientras que River y San Lorenzo solamente podrían hacerlo en semifinales y Godoy Cruz rivalizaría con un equipo compatriota solo en una eventual final.