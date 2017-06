Nardi aseguró que le quitaron el sueño de dirigir al "Pincha"

15/06/2017 -

Lucas Nardi, quien no pudo hacerse cargo de Estudiantes, manifestó ayer que le quitaron "el sueño que era dirigir al Pincha".

"Esta situación la siento más que nadie, yo al club lo llevo en la piel, entiendo a Juan Sebastián (Verón) la decisión que tomó y sé que lo hizo para protegerme", declaró.

En diálogo con Télam, una vez que se fue del Country de City Bell tras la práctica, Nardi destacó que "a Bilardo lo llamé ayer, pero ni me conoce. Es como si un mosquito picara a un elefante. Por eso mismo ni se enojó ni se molestó, me dijo ‘pibe, está bien, la verdad no te conozco’".

"Pido disculpas por todo lo que pasó, jamás quise generar esto. Le agradezco al club por el apoyo y el acompañamiento que tuvo para conmigo", afirmó.